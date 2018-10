Weekenden er skudt i gang, og som altid er der tre spændende spil på menuen. To af dem er fundet fra den engelske Premier League, hvor Liverpools kamp mod Cardiff tages under kærlig behandling.



Watford - Huddersfield

Huddersfield ligger som forventet i bunden, og det hænger blandt andet sammen med, at man skaber meget få chancer i kampene. Derfor ligner det heller ikke mange mål i denne kamp. De kommer formentlig relativt defensivt ud til opgøret, og Watford er ikke fantastiske til selv at skabe spillet. De lavede en del mål i starten af sæsonen, hvor man virkede til at være i bedre form end modstanderne, men det virker til at have udlignet sig nu, og man fremstår knap så målrige nu. Oveni får man et par forsvarere tilbage hér, så gå efter få mål i kampen.

Under 2,5 mål i kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 1,75 er fundet hos Betfair Sportsbook



Liverpool - Cardiff

Liverpool har et anderledes udtryk i denne sæson. Det er ikke helt så offensivt som i den forgangne sæson, men til gengæld ser de også markant bedre ud defensivt. Af samme grund virker odds på maksimalt tre scoringer i denne kamp ret interessant. Kun én gang i sæsonen har Liverpool spillet en Premier League-kamp med mere end tre mål, og de kommer helt sikkert til at møde et Cardiff-hold, der står meget dybt. Cardiff slap fra udekampen mod Tottenham med et smalt nederlag, og det ligner da heller ikke, at de bliver kørt over i denne kamp.

Under 3,5 mål i kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 1,91 er fundet hos Bet365



Kilmarnock - Hamilton

Kilmarnock har været igennem en vanvittig forvandling under Steve Clarke. De er gået fra en bundplacering til at spille med om medaljer, og hjemme har man vundet hele 12 af de seneste 15 kampe med ham ved roret. Udover karantæneramte Jordan Jones er man i absolut stærkeste opstilling og møder et Hamilton-hold i meget dårlig forfatning. Seks af de seneste syv kampe er tabt, og helt galt er det så gået i de to sidste kampe, hvor man har lukket hele 10 mål ind. Derfor kunne det godt ligne en storsejr til Kilmarnock til en godkendt betaling.

Kilmarnock vinder med mere end ét mål

Skotland Premier League, klokken 16:00

Odds 2,35 er fundet hos Bwin

Ændringer i de angivne odds kan forekomme