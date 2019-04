LIVERPOOL - FC PORTO

FC Porto er primært havnet i kvartfinalen på grund af en meget gunstig lodtrækning - først i gruppespilet og siden i 1/8-finalen mod Roma, hvor man bestemt ikke var uheldige. Nu gælder det så Liverpool, og det ligner endestationen for portugiserne. I sidste sæson tørnede de to hold også sammen, hvor Liverpool vandt overlegent samlet, og de rødblusede er kun blevet bedre siden dengang. Eneste minus er sådan set, at Liverpool kan tænkes at spare spillere, da Premier League har førsteprioritet, men det vil trods alt overraske, hvis de gør det.

Liverpool vinder med mere end ét mål

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Odds 1,90 er fundet hos Bet365

SHEFFIELD WEDNESDAY - NOTTINGHAM FOREST

Sheffield Wednesday fik det første nederlag under Steve Bruce, da man tabte lørdag til Aston Villa, men det ændrer ikke på, at de har set klart bedre ud siden han kom til. Nottingham Forest skiftede også manager i januar måned, men valget af Martin O’Neill har ikke givet nogen videre succes. På fremmed græs har man været elendige under ham, hvor man endnu ikke har vundet under Martin O’Neill, og da begge hold ikke kan bruge uafgjort til noget, må man gå ud fra, at der vil blive satset ekstra ved uafgjort mod slutningen. Der bør være værdi i et spil på 1-tallet.

Sheffield Wednesday vinder kampen

England - The Championship, klokken 20:45

Odds 2,20 er fundet hos Bwin

BLACKBURN - DERBY

Derby var lidt uheldige med kun at få uafgjort i Brentford, men det var en kamp, der understregede, at Derby er tilbage på ret kurs og lige nu et af de mest formstærke hold i rækken. Det er Blackburn langt fra. Deres sæson er mere eller mindre forbi, og formen er heller ikke god med ni nederlag i de seneste 11 kampe. Oven i er vigtige Bradley Dack skadet, mens forsvarsstyrmand Charlie Mulgrew udgik i pausen lørdag og derfor er meget tvivlsom hér. Derby skal være større favoritter, end tilfældet er i denne kamp, og derfor spilles 2-tallet.

Derby vinder kampen

England - The Championship, klokken 20:45

Odds 2,60 er fundet hos Bet365