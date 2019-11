Liverpool - Brighton

Selv om Liverpool stadig får resultaterne, er man et stykke fra det spillemæssige topniveau, og vi skal da også tilbage til august måned for at finde holdets seneste sejr på mere end to mål. Med lokalopgør mod Everton onsdag og en forestående tur til VM for klubhold vil det da heller ikke give meget mening, hvis de skulle spille sig helt ud i denne kamp. Brighton har vist fremgang i denne sæson med en mere boldbesiddende stil, og kun på Etihad på Manchester City har man tabt med mere end to mål. Der bør derfor være værdi på gæsterne hér.

Brighton taber med maksimalt to mål

England Premier League, klokken 16:00

Odds 1,52 er fundet hos Bet365 (asian +2,5)



Leeds - Middlesbrough

Middlesbrough hentede tre vigtige point mod Barnsley i midtugen, men det blev ikke en sejr uden konsekvenser. Man er nemlig særdeles hårdt ramt til denne kamp. Marvin Johnson er nu i karantæne, mens målmand Darren Randolph, Anfernee Dijksteel, Ryan Shotton og George Friend af stamspillerne alle skulle være ude til denne udekamp, som er blandt de sværeste af dem alle. Leeds kan stille i stærkeste opstilling, har en dags mere hvile end gæsterne og er i storform med fire sejre i træk. De vinder dog sjældent stort, men bør gøre det i eftermiddag.

Leeds vinder med mere end ét mål

England Championship, klokken 16:00

Odds 2,01 er fundet hos Bet365 (asian -1,5)



Burnley - Crystal Palace

Burnley har gjort det godt i denne sæson, hvor de har fungeret godt som enhed og i front har to farlige herrer i Ashley Barnes og Chris Wood. Hjemme på Turf Moor har de gjort rent bord på nær mod Liverpool og Chelsea, og derfor er det svært at se, at de ikke skal være større favoritter i denne kamp. Crystal Palace overpræsterede i starten af sæsonen, men har nu ramt et mere forventeligt niveau, og deres styrke på dødbolde bør Burnley som minimum kunne matche. Nu og her virker værterne som et så meget bedre hold, at 1-tallet virker godt betalt.

Burnley vinder kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 2,38 er fundet hos Bethard

Ændringer i de angivne odds kan forekomme