Landskampspauser er lig med kig på ligaer, man normalt ikke kommer så grundigt omkring. Det bringer os forbi en kunstgræsbane i det centrale Aarhus via pokaldræberne fra Burton til Ta Qali Stadion på det solbeskinnede Malta.



Aarhus Fremad - Kjellerup

Det er et overraskende højt odds man får på, at der falder mindst tre mål i denne kamp - specielt med tanke på, hvor store favoritter Aarhus Fremad egentlig er. Kjellerup har mødt divisionens to bedste hold i forårets to kampe, men de har stadig set forfærdelige ud i de to opgør, hvor Kjellerup har lukket hele 12 mål ind. Aarhus Fremad var fremragende i den første kamp mod Jammerbugt, men modsat elendige i Vejgaard. Nu er man tilbage i det aarhusianske på kunstgræs, og netop det underlag gør, at der skal være udmærket værdi at hente på mange scoringer.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark 2. Division pulje 1, klokken 14:00

Odds 1,65 er fundet hos Bet365



Burton - Accrington Stanley

Accrington Stanley fik brudt en dårlig serie med sejren i Wycombe, og det er svært at se, hvorfor de skal være så undertippede i denne kamp. Burton har blot vundet fire af 14 kampe siden nytår, og det hænger blandt andet sammen med, at truppen er slidt som følge af de mange kampe på grund af succesen i Carabao Cup. I forvejen mangler Burton deres topscorer Liam Boyce og oveni har Acc-rington hentet flere point på fremmed græs i denne sæson. Gæsterne er i stærkeste opstilling, og de skal have ganske fine chancer for mindst ét point.

Accrington Stanley får point i kampen

England League One, klokken 16:00

Odds 1,98 er fundet hos Bet365



Malta - Færøerne

De to hold var også i Nations League-gruppe sammen, og her scorede begge hold i begge kampe. Alene af den grund er dette spil interessant, men ser man nærmere på Maltas spillestil, bliver spillet ikke mere interessant. Af et dårligt hold at være, spiller de faktisk ret offensivt og scorede da også i fem af de seks kampe i Nations League, men de forsvarer elendigt og lukkede blandt andet fem ind hjemme mod Kosovo. Færøerne har en mere defensiv spillestil, men har dog offensive profiler som Hallur Hansson og Jóan Símun Edmundsson. Ligner mål hér.

Begge hold scorer i kampen

EM-Kvalifikation, klokken 18:00

Odds 2,25 er fundet hos Bwin

Ændringer i de angivne odds kan forekomme