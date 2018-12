ANDERLECHT - WAASLAND-BEVEREN

Anderlecht er i dyb krise, og umiddelbart har det ikke virket at fyre træner Hein Vanhaezebrouck. Det er ikke mindst defensiven, den er gal med, for man har lukket mål ind i 10 af de seneste 11 kampe i ligaen. Waasland-Beveren ligger godt nok i bunden af tabellen, men de er i glimrende form med tre sejre på stribe og de har gjort det fint på udebane. Man bemærker, at de har scoret mod samtlige top seks-hold på fremmed græs, og selv om det er et minus, at de har angriberen Aleksandar Boljevic i karantæne, skal dette spil stadig være glimrende.

Begge hold scorer i kampen

Belgien - Jupiler League, klokken 20:30

SOUTHAMPTON - WEST HAM

Der skal være gode chancer for mindst tre mål i denne kamp. Under Ralph Hassenhüttl går Southampton højt op i presset, og det har betydet en del fejl fra modstanderne, som man så senere har kapitaliseret på. Det bliver også opskriften i denne kamp, og så bør der være lagt op til mange mål. West Ham er også et hold med sine største forcer offensivt, og det var et mindre mirakel, at de ikke fik scoret mod Watford senest. Hvis West Ham griber kampen forventeligt an, bør det her blive en meget åben affære med mange chancer og deraf også mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

England - Premier League, klokken 20:45

LOKEREN - CLUB BRÜGGE

Club Brügge er i sagens natur favoritter i denne kamp, men det er nu svært at se, at de skal være så store favoritter. Storholdets form er nemlig langt fra den bedste, og på fremmed græs er man nu oppe på hele seks kampe i træk uden sejr. Lokeren ligger sidst, men det er primært, fordi de klarer sig så dårligt på fremmed græs. Hjemme på Daknamstadion har man trods alt hentet point i seks af sæsonens første ti kampe, og trods alt vist lidt fremgang

efter en elendig start på sæsonen. Ingen af de to hold skulle i øvrigt have nævneværdige fravær.

Lokeren får point i kampen

Belgien - Jupiler League, klokken 18:00

