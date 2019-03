Rennes - Arsenal

Der skal være gode chancer for mindst tre mål i denne kamp. Mod Betis viste Rennes meget stor styrke i omstillingsspillet, og netop fart har Arsenal problemer med at forsvare imod. Rennes var også hjemme i første kamp mod Betis, hvilket endte i en rent chanceorgie, og at Arsenal ikke scorede ude mod BATE Borisov kan mest tilskrives en meget ringe bane og decideret uheld - i dag er banen kun noget bedre. Det taler lidt imod spillet, at det er første kamp og det kan gøre det lidt nervøst, men til oddset skal mange mål prøves i dette matchup.

Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Europa League, klokken 18:55

Oddset 1,95 er fundet hos Unibet



Eintracht Frankfurt - Inter

Krisen kradser i Inter. Efter nederlaget til Cagliari har man nu mistet tredjepladsen og er i fare for at misse Champions League, så spørgsmålet er, hvor stor fokus Europa League egentlig får. Oven i er der så ballade med topscorer Mauro Icardi, som ikke har været med i de seneste kampe, og næppe heller spiller denne kamp. Frankfurt har set meget stærke ud på hjemmebane i årets Europa League, og de leverede en pragtpræstation, da de sendte Shakhtar ud i sidste runde, og som de to hold spiller netop nu, skal Frankfurt være større favoritter hér.

Eintracht Frankfurt vinder kampen

UEFA - Europa League, klokken 18:55

Oddset 2,40 er fundet hos Bet365



Zenit Skt. Petersborg - Villarreal

Nul eller ét mål i en fodboldkamp er ikke meget, men lige præcis denne kamp stinker af få mål. Villarreal har generelt set skabt meget lidt i deres udekampe i Europa, og siden gruppespillet og frem er tre af de fire udekampe da også endt med maksimalt én scoring. De kommer givet vis også defensivt ud til denne kamp, og spørgsmålet er så, om Zenit kan bryde det ned. De var ikke ret målsøgende i gruppespillet, og to af deres fire hjemmekampe var også med maksimalt ét mål. Der forventes også svære forhold med sne og nul grader.

Under 1,5 mål i kampen

UEFA - Europa League, klokken 18:55

Oddset 3,05 er fundet hos Unibet