Dagens menu for spillefolket byder på en spændende kamp i Farum, hvor FC København har haft det svært i de seneste sæsoner, og FC Nordsjælland kommer med selvtillid efter et imponerende point i Herning mod FC Midtjylland. Vi skal også et smut til Valladolid, hvor kriseramte Real Madrid kommer på besøg.



FC Nordsjælland - FC København

FC Nordsjælland hentede flot point i Herning mod FC Midtjylland, og understregede dermed den forrygende forårsform. Nu gælder det godt nok FC København, men den kamp kan sagtens kaste point af sig. Ingen steder har Ståle Solbakken så store problemer som på kunstgræsset i Farum, hvor man endnu ikke har vundet, siden han vendte tilbage til FCK. Oveni må gæsterne undvære Nicolai Boilesen, mens FCN kan stille i stærkeste opstilling, så selv om Viktor Fischer er med igen for FCK, virker oddset stadig fornuftigt på point til FCK.

FC Nordsjælland får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 16:00

Odds 1,80 er fundet hos Bet365



Avarta - Brønshøj

Brønshøj har leveret et stærkt efterår, og truppen ser endda stærkere ud her i foråret med flere interessante tilgange. Man vandt overbevisende over Skovshoved i den sidste test, og skal også være relativt store favoritter i denne kamp. Avarta har nemlig deres største profil Christian Offenberg i karantæne, hvilket er et klart tab, og nok sluttede man efteråret godt af, men det var med en anden træner - og dertil kommer, at niveauet i træningskampene har været meget svingende. Alt andet lige bør Brønshøj være ret store favoritter hér.

Brønshøj vinder kampen

Danmark 2. division pulje 2, klokken 10:30

Odds 2,00 er fundet hos Danske Spil



Valladolid - Real Madrid

Krisen kradser i den grad i Real Madrid efter en mareridsuge, hvor man nu ikke har andet at spille for end at sikre Champions League i næste sæson, og udover lav moral efter det forsmædelige nederlag til Ajax, slås man også til denne kamp med alvorlige fravær til spillere som karantæneramte Sergio Ramos og de skadede Vinicius, Gareth Bale, Lucas Vasquez og Daniel Carvajal. Valladolid kommer godt nok også til denne kamp i dårlig form, men udover Toni Villa er de i stærkeste opstilling, og derfor virker oddset fornuftigt på point til værterne.

Valladolid får point i kampen

Spanien Primera Division, klokken 20:45

Odds 2,39 er fundet hos NordicBet (asian +0,5)

Ændriger i de angivne odds kan forekomme