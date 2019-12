West Ham - Arsenal

West Ham er ikke inde i en god periode, men det er stadig svært at se, at de skal være så undertippede mod Arsenal. Gæsterne leverede endnu en elendig præstation mod Brighton og tabte fortjent, og effekten af fyringen af Unai Emery har været til at overse. På udebane har man ikke vundet i seks kampe på stribe, og præstationerne har heller ikke været til meget mere. Oveni bør det passe West Ham fint at møde en modstander, der gerne vil have bolden, så de kan spille på omstillinger, og som Arsenal spiller netop nu, er oddset for højt på 1X.



West Ham får point i kampen

England - Premier League, klokken 21:00

Oddset 1,84 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



Rio Ave - Gil Vicente

Det virker som et fint odds på få mål i denne kamp. Gil Vicente er blandt de mest målfattige hold i rækken, og snitter kun lidt over to mål per kamp. De har dog været offensivt stærke på det seneste, men det er normalt ikke et hold, der scorer ret mange mål på udebane. Rio Ave har spillet otte af 12 kampe under denne mållinje - og specielt på det seneste har man været meget målfattige med hele syv kampe i træk med maksimalt to mål. Begge hold kan i øvrigt komme i stærkeste opstilling. Alt andet lige virker oddset for højt på, at vi får en målfattig kamp.



Under 2,5 mål i kampen

Portugal - Primeira Liga, klokken 21:15

Oddset 1,90 er fundet hos Betfair Sportsbook



OB - AaB

OB er inde i en dårlig periode med nu tre nederlag på stribe, og det kan snildt blive nummer fire af slagsen hér. Jeppe Tverskov er nemlig fortsat ude, og det er et stort slag for værternes defensiv, hvilket man også har kunne se i de kampe, han har været udenfor. AaB kan være uden Kasper Pedersen og Mikkel Kaufmann, men i hvert fald førstnævnte er til at erstatte, og AaB har i de seneste syv kampe kun tabt til FC Midtjylland, så formen har været opadgående, siden Lucas Andersen kom tilbage fra skade. Til oddset virker AaB som et fint spil.



AaB vinder kampen

Danmark - Superliga, klokken 20:30

Oddset 3,00 er fundet hos Bwin



