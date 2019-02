Chelsea kæmper gevaldigt med at finde melodien, men der er ikke umiddelbart nogen udsigt til, at det ændrer sig på søndag i Carabao Cup-finalen mod Manchester City.

Sådan lyder spådommen fra Nicolai Baldorf, som i ugens episode af Bettingklubben anbefaler spil på Manchester City -1 asian til odds 2,02.

Det betyder helt konkret, at man vinder penge, hvis City vinder med to mål eller flere, får penge tilbage ved sejr på præcis ét mål – og pengene er tabt ved uafgjort eller Chelsea-sejr.

Nicolai Baldorf hæfter sig ved, at problemerne med Chelsea-manager Maurizio Sarri fortsætter med uformindsket styrke, og det samme gør uroen i den kriseramte klub.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder

»Jeg har godt nok svært ved at se, hvad Chelsea skal gøre her. Det er et hold, der mangler gnist og mangler energi,« siger Baldorf, som ikke er bekymret, selv om favoritterne fra City skulle finde på at ryste posen en smule til finalen i den ’lille’ pokalturnering.

»Det kan godt være, han (City-manager Pep Guardiola, red.) roterer lidt, men så er det Sterling, der går ud, og så kommer Sané ind. Det er jo en vanvittig bredde, de har på toppen.«

»Så uanset hvad er det stadig et hold, jeg vurderer til at være væsentligt stærkere end Chelsea. Også i forhold til, hvor Chelsea er nu. Normalt burde det blive tæt i de her finaler, men hvor Chelsea er nu, der kan jeg ikke se dem levere en overraskelse, og det er derfor, jeg hopper på Manchester City-vognen,« siger Baldorf.

Ud over spillet på Manchester City er der fem andre spilforslag i denne uges udgave af Bettingklubben. Eksperterne har blandt andet fundet deres fiduser i kampe, hvor Brøndby og FC København er involveret.