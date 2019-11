Kosovo - England

Der bør være gode chancer for en underholdende kamp i Pristina. Kosovo kan ikke gå direkte videre fra gruppen, men de har vist stor offensiv kvalitet så langt og scoret i samtlige syv kampe i gruppen - inkluderet tre mål på Wembley i den omvendte kamp. Nu hvor kampen ikke har den store betydning vil det overraske, hvis Kosovo pludselig skulle pakke sig. England er videre til EM, og det kan åbne for nogle reserver kommer i spil. Det har dog mest været på de offensive kvaliteter - defensivt har de bestemt været til at tale med, så begge hold bør score.

Begge hold scorer i kampen

EM-kvalifikation, klokken 18:00

Serbien - Ukraine

Ukraine er videre til EM, mens Serbien skal vinde for at gå videre, og så burde det vel blive en hjemmesejr. Det kan sagtens ske, men værdien må være på udeholdet. De har set meget solide ud længe, og selv om gæsterne mangler Oleksandr Zinchenko, Marlos og karantæneramte Taras Stepanenko, skal de stadig ikke være så undertippede. Serbien har kun slået Luxembourg og Litauen i denne kvalifikation, og de kan kun bruge sejr til noget, hvis Portugal smider point i Luxembourg, så gassen kan hurtigt gå af den serbiske ballon, hvis Portugal fører.

Ukraine får point i kampen

EM-kvalifikation, klokken 15:00

Mirandes - Las Palmas

Las Palmas er normalt ikke fantastiske, når de flyver fra Gran Canaria, og til denne kamp er de hårdt ramt defensivt med skader til Aythami Artiles og Alvaro Lemos, mens Alberto De la Bella er i karantæne, mens man offensivt er uden Jonathan Viera og Ruben Casto, som er to af holdets farligste spillere - og det har været en stor del af forklaringen på den dårlige form med ét point i de seneste fire kampe. Mirandes har ikke tabt i syv hjemmekampe på stribe, og udover karantæneramte Sergio Gonzalez i defensiven er man i stærkeste opstilling.

Mirandes vinder kampen

Spanien Segunda Division, klokken 18:30

