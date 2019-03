Wales - Trinidad og Tobago

Trinidad og Tobago er sjældne gæster i Europa, og til denne kamp må man endda undvære den stærke forsvarer Joevin Jones, som er holdets bedste defensive spiller. Af samme grund er det meget svært at se dette ret begrænsede mandskab holde Wales fra scoring, men modsat viser historikken også, at de sjældent går helt ned og mod relativt fornuftige hold som Iran og Mexico ikke har lukket mere end tre mål ind. Fire dage senere skal Wales spille mod Slovakiet i EM-kvalifikationen, og derfor vil det overraske, hvis de spiller sig ud i aften.

Wales vinder og under 3,5 mål i kampen

Fodbold - venskabskamp, klokken 20:45

Oddset 1,86 er fundet hos NordicBet



Tyskland - Serbien

Den tyske nedtur fortsatte efter VM med nedrykningen fra Nations Leagues bedste gruppe, og det har fået træner Joachim Löw til at gennemføre et generationsskifte. Det bør åbne op for et spil på, at begge hold scorer. I forvejen lukkede Tyskland mål ind i 11 af de 13 kampe sidste år, og nu mangler man defensiv rutine i Mats Hummels og Jerome Boateng. Til gengæld har tyskerne masser af spændende spillere offensivt og det er modsat også svært at se dem gå fra banen uden at score mod et serbisk hold uden flere defensive profiler.

Begge hold scorer i kampen

Fodbold - venskabskamp, klokken 20:45

Oddset er fundet hos Unibet

1,92

Arnett Gardens - Harbour View

Sidste runde i grundspillet på Jamaica, hvor motivationen bør gøre forskellen hér. Arnett Gardens kan stadig nå femtepladsen og dermed en nemmere modstander i playoff, end hvis man holder den nuværende sjetteplads, så man må formode, at de kommer motiverede til kampen. Harbour View reddede sig endnu en sæson i rækken efter en flot slutspurt, og dermed er denne kamp ligegyldig for dem. Det taler lidt imod spillet, at Harbour View har været gode på udebane i denne sæson, men klasse og motivation peger ret meget i retning af hjemmesejren.

Arnett Gardens vinder kampen

Jamaica - Premier League, klokken 21:30

Oddset 2,15 er fundet hos Danske Spil