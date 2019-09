Vejgaard - Aarhus Fremad

Vejgaard startede sæsonen flot, men har fået et par gevaldige øretæver mod først AB og siden Thisted, og det kunne også godt ligne et nederlag i denne kamp. I den kommende midtuge skal man møde storebror AaB i en pokalkamp, som nærmest ikke kan undgå at flytte fokus fra denne kamp. Dertil kommer karantæner til Martin Sloth-Kristensen og Peter Sandberg Nielsen og her skal man op imod et meget velkørende Aarhus Fremad-hold, som har vundet fem kampe i træk uden modstanderen har scoret. Det er svært at se andet end en udesejr.

Aarhus Fremad vinder kampen

Danmark 2. division Pulje 2, klokken 12:00

Odds 1,52 er fundet hos Danske Spil



Udinese - Brescia

Det ligner ikke mange mål i denne kamp. Brescia spillede ret defensivt i deres to første udekampe med succes, og selv om man havde succes med en mere offensiv indstilling hjemme mod Bologna indtil man fik rødt kort, må man formodes at være tilbage i den normale defensive opstilling. Med to mål i tre kampe har Udinese ikke været prangende offensivt og oveni er dette en kamp mellem to hold, der forventes at blive en del af bundstriden, hvorfor uafgjort ikke er nogen katastrofe. Begge hold har i øvrigt en midtbanespiller ude med karantæne.

Under 2,5 mål i kampen

Italien Serie A, klokken 15:00

Odds 1,97 er fundet hos Bethard

Hillerød - HIK

Det er svært at se, at HIK ikke skal være større favoritter. Gæsterne har set gode ud længe, og eneste grund til at man ikke slog Slagelse senest var en tidlig udvisning af Andreas Lissau. Han er så godt nok i karantæne sammen med Frederik Krabbe, men stadig har HIK et meget stærkt hold. Hillerød er gået i stå med fire nederlag i de seneste fem kampe, og oveni har værterne en pokalkamp mod FC København i den kommende midtuge, som kan trække opmærksomhed fra denne kamp. Derfor kunne det godt ligne en sejr til HIK i eftermiddag.

HIK vinder kampen

Danmark 2. division Pulje 1, klokken 14:00

Odds 2,35 er fundet hos Danske Spil

Ændringer i de angivne odds kan forekomme