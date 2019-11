Örebro - Linköping

Det giver ikke meget mening, at topholdet Örebro skal give så højt et odds mod et af rækkens dårligste udehold. Nok var Örebro ikke spået en plads i toppen, men de har gjort det fremragende i denne sæson, ikke mindst på hjemmebane, hvor man har hentet seks sejre i ordinær tid i de seneste syv kampe. Linköping har modsat haft en svær sæson, hvor man på udebane har tabt syv af ni mulige kampe. De har dog vist fremgang på det seneste, men det har mest været på hjemmebane, så derfor skal man passe på med at overvurdere dette faktum.



Örebro vinder kampen

Ishockey - Sverige SHL, klokken 19:00

Oddset 1,90 er fundet hos NordicBet



Sao Bento - Londrina

Opgør mellem to hold, som ikke kan bruge uafgjort til ret meget, og derfor er det svært at se, at man skal have så højt et odds på, at begge hold får scoret. Sao Bento skal vinde de to sidste kampe, hvis de skal blive oppe, og i forvejen er de ret målrige med otte kampe i træk, hvor begge hold er kommet på måltavlen. Londrina er røget under stregen efter en serie af dårligere resultater, og med kun to kampe igen skal de reelt set vinde, hvis ikke sæsonen skal byde på nedrykning. De har været knap så målrige, men bør stadig komme med offensiv tilgang hér.



Begge hold scorer i kampen

Brasilien - Serie B, klokken 23:15

Oddset 1,95 er fundet hos Unibet



Fremad Amager - HB Køge

Fremad Amager kommer godt nok til denne kamp med to sejre i træk, men dels møder de denne gang et hold, der også spiller på kunstgræs, og dels er værterne relativt hårdt ramt af skader og karantæner. På sidstnævnte konto er Reda Rabel og Thor Lange ude, mens Lukas Engel og Valon Ljuti er ukampdygtige, og det er ikke optimalt før en kamp mod et andet hold, der også kommer med nyfunden selvtillid. Før nederlaget til Nykøbing, havde HB Køge hentet 10 point i fire kampe, og de bør have ganske pæne chancer for at udnytte værternes fravær.



HB Køge vinder kampen

Danmark - NordicBet LIGA, klokken 19:00

Oddset 2,55 er fundet hos Danske Spil



