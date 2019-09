Silkeborg - Lyngby

Silkeborg leverede endnu en horribel præstation i mandags, og det er snart svært at blive ved med at tro på holdet. Lyngby har trods alt vist noget mere så langt i sæsonen og forventes her at både Martin Ørnskov og Frederik Gytkjær med igen. Godt nok har de ikke fået point på udebane endnu, men de vandt alle tre indbyrdes opgør mod Silkeborg i sidste sæson, og som Silkeborg har spillet i denne sæson er det svært at se, at de skal være favoritter mod noget hold i rækken - selv ikke Lyngby. Derfor spilles her point til gæsterne.

Lyngby får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 14:00

Odds 1,62 er fundet hos Unibet (asian +0,5)



West Ham - Manchester United

Resultatmæssigt har det ikke været nogen fantastisk sæsonstart for Manchester United, men de har givet meget få chancer væk i deres kampe, og så man senest imod et ellers stærkt Leicester-hold. Oveni er man formentlig kun Luke Shaw fra stærkeste opstilling, og så skal de trods alt have gode chancer for at vinde. West Ham har et spændende hold offensivt, men de er rystende dårlige defensivt og faktisk det hold, der har givet flest chancer væk af alle hold. Oveni har de Arthur Masuaku i karantæne, og derfor virker oddset for højt på Manchester United-sejr.

Manchester United vinder kampen

England Premier League, klokken 15:00

Odds 2,28 er fundet hos NordicBet (asian +0,5)



Sevilla - Real Madrid

Det er ret åbenlyst, at tingene ikke fungerer for Real Madrid. Man fik ikke registreret et eneste skud på mål i Paris mod PSG, og man har heller ikke for alvor fundet det gode spil frem i Primera Division. Man er stadig uden Luka Modric og formentlig også Marcelo, og skal her ud til en af de sværere kampe i sæsonen. Real Madrid har tabt de tre seneste udekampe i Sevilla og ikke vundet på banen siden 2015, og Sevilla har modsat Real Madrid fået en rigtig god sæsonstart og udover Nolito er man i stærkeste opstilling. Fin betaling på hjemmesejren.

Sevilla vinder kampen

Spanien Primera Division, klokken 21:00

Odds 2,65 er fundet hos Bwin

Ændringer i de angivne odds kan forekomme