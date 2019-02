Levante - Getafe

Vi bør alt andet lige få mål fra begge hold i denne kamp. Levante er et hold med en offensiv spillestil, og hjemme spiller de normalt ret offensivt og de snitter da også næsten 3,50 mål per kamp. Rober Pier har karantæne, mens Sergio Postigo næppe bliver klar, hvorfor Levante har store defensive udfordringer. En stærk defensiv er hvad Getafe normalt lever på, men de er også hårdt ramt med karantæner Djene Dakonam, Leandro Cabrera og Bruno Gonzalez og det må alt andet lige give usikkerheder i bagkæden. Begge hold bør derfor få scoret.

Begge hold scorer i kampen

Spanien - Primera division, klokken 13:00

Odds 1,80 er fundet hos Betfair Sportsbook





Leeds - Norwich

Topopgør i Championship med en alt for stor favorit. Leeds fører godt nok stadig rækken, men de har tabt tre af de fem seneste kampe og var heller ikke overbevisende senest, da de slog bundholdet Rotherham på et sent mål. Norwich har selv været inde i en mindre god periode, men de er et solidt hold, der er meget svære at slå og da også blot har tabt to af de seneste 24 kampe - og blot én udekamp hele sæsonen. Begge hold har et par tvivlsomme stamspillere, hvor Leeds ser mest svækkede ud, hvis de ikke bliver klar. Ganske fin værdi i X2.

Norwich får point i kampen

England - Championship, klokken 18:30

Odds 2,00 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



Monaco - Toulouse

Det er godt nok svært at se, hvorfor Monaco skal være så store favoritter i denne kamp. Holdet er på papiret stærkt, men kan slet ikke få det til at fungere på banen, og de er uden sejr på eget græs siden maj måned. I midtugen røg man så ud på straffespark i Coupe de la Ligue til Guingamp efter at have været en mand i undertal det meste af kampen, og det har kostet kræfter. Youri Tielemans er væk, mens Naldo og William Vainqueur er i karantæne og skadeslisten er stadig lang. Toulouse mangler godt nok et par forsvarere, men X2 må stadig være glimrende.

Toulouse får point i kampen

Frankrig - Ligue 1, klokken 20:00

Odds 2,15 er fundet hos Bet365