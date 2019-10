Indonesien - Vietnam

Vietnam er en af de fremadstormende nationer i Asien. De nåede finalen ved U23-mesterskaberne for et år siden, og er kommet fornuftigt fra land i den igangværende kvalifikation til VM. Kaos hersker modsat i Indonesien. Landet er først lige kommet tilbage fra en udelukkelse, og er da også kommet fra land med tre nederlag på stribe - de var tæt på point i hadeopgøret mod Malaysia, men ellers har man været helt chanceløse. Der forventes heller ikke mange tilskuere til kampen, så noget voldsomt tryk fra lægerne har Indonesien heller ikke til kampen.



Vietnam vinder kampen

FIFA - VM-kvalifikation, klokken 13:30

Oddset 1,67 er fundet hos Betfair Sportsbook



Sverige - Spanien

Spanien smed point i Norge efter en kamp, hvor nordmændene fik vist, at det spanske hold kan presses. Tilmed lever gæsterne fint med det ene point, og af samme grund virker de til at være blevet lidt for store favoritter i denne kamp. Sverige er stærke hjemme på Friends Arena. Vi skal tilbage til 2015 for at finde det seneste nederlag i en kvalifikationskamp på denne bane, hvor man siden da har slået lande som Frankrig og Italien. Modsat har Spanien heller ikke været mere imponerende på udebane, så her virker det fornuftigt at spille på point til Sverige.



Sverige får point i kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 20:45

Oddset 2,02 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



Rumænien - Norge

For begge hold tæller reelt kun sejren, hvis de skal med til EM og af samme grund er det svært at se, hvordan denne kamp skulle gå i stå. Rumænien ligger godt nok nummer tre, men har grundlagt deres placering i gruppen på fire sejre mod Malta og Færøerne, og derfor kan de ikke bruge uafgjort til alverden hér. Det kan Norge heller ikke, da Sverige slutter med tre »sikre« point mod Færøerne. I forvejen har begge hold scoret i samtlige holdenes kampe mod de øvrige stærke hold i puljen, så betalingen hér er meget fornem på det udfald.



Begge hold scorer i kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 20:45

Oddset 2,07 er fundet hos Unibet

