Feyenoord - Utrecht

Pokalkamp med en ret klar favorit. Feyenoord er forsvarende pokalmestre, og da man for længst er ude af både guldkamp og europæisk spil, forventes holdet at satse hårdt på pokalsucces, og i hvert fald Robin van Persie og Jordy Clasie skulle være sikre på holdkortet i dag. Utrecht har været en af sæsonens store overraskelser, men af samme grund satser de næppe voldsomt meget på pokalsucces. Det har man ikke for vane at gøre, og i de to seneste sæsoner er man røget ud til hold som Cambuur og Venlo. Feyenoord bør vinde denne kamp.

Feyenoord vinder kampen

Holland - KNVB Cup, klokken 20:45

Oddset 1,48 er fundet hos Unibet





Botosani - Dunarea Calarasi

Oprykkerne Dunarea startede sæsonen flot ud, men efterhånden som oprykkergejsten har fortaget sig, er resultaterne også blevet mærkbart dårligere. Man er uden sejr i 12 kampe i træk, hvor man nu er oppe på fem nederlag på stribe, og sølle fire gange har man scoret i de 12 kampe. Derfor er det svært at se, at Dunarea ikke skal være mere undertippede i denne kamp. Botosani har set klart bedre ud i de seneste kampe, hvor man har slået topholdene Universitatea Craiova og Sepsi, og alt andet lige skal de være større favoritter i denne kamp.

Botosani vinder kampen

Rumænien Liga 1, klokken 16:30

Oddset 2,00 er fundet hos NordicBet





Zaglebie Sosnowiec - Legia Warszawa

Zaglebie var spået en svær sæson og sådan er det også gået. Helt galt har det været på det seneste for bundholdet, hvor man har hentet blot ét point i de seneste seks kampe. I den periode har man kun scoret to gange, og det er dårligt nyt før mødet med det på papiret bedste hold i Polen. Legia har været stærke på fremmed græs i denne sæson, ikke mindst defensivt, hvor man i de seneste syv kampe kun har lukket fire mål ind. Formen er også god, og derfor virker det som et interessant odds på, at Zaglebie Sosnowiec ikke får scoret i kampen.

Zaglebie Sosnowiec scorer ikke i kampen

Polen - Ekstraklasa, klokken 20:30

Oddset 2,30 er fundet hos Danske Spil