Helsingør - Slagelse

Helsingør er i en klasse for sig i 2. division - i hvert fald hjemme på den hurtige kunstgræsbane. I seks af de syv kampe har man vundet med mindst tre mål, og senest mod FA 2000 brændte man straffespark for at vinde en endnu større sejr end tilfældet var. Slagelse mistede flere bærende spillere før sæsonen, og det har været til at se på resultaterne. Man har nu tabt seks kampe på stribe, og selv om ingen af nederlagene har været på tre mål eller mere, er der bare klasseforskel på Helsingør og de øvrige hold i rækken. Det ligner en ny storsejr til Helsingør.



Helsingør vinder med tre mål eller mere

Danmark - 2. division pulje 1, klokken 13:00

Oddset 1,66 er fundet hos Bet365



Manchester City - Southampton

Manchester City er naturligt nok meget store favoritter i denne kamp, og det er da også tæt på umuligt at se dem gå fra banen uden at score. Derfor handler dette spil primært om, hvorvidt Southampton kan få scoret, og det skal trods alt ikke være helt umuligt. Aston Villa var senest uheldige med ikke at få scoret på Etihad, hvor man brændte kæmpe chance og ramte stolpen, og Southampton fik trods alt scoret i det tilsvarende opgør i midtugen i Carabao Cup, hvor City godt nok luftede flere reserver. Værterne har dog defensive problemer, så prøv at begge hold scorer.

Begge hold scorer i kampen

England - Premier League, klokken 16:00

Oddset 2,30 er fundet hos Betfair Sportsbook



Falkenberg - AFC Eskilstuna

Det er en voldsom betaling på ingen mål i første halvleg i denne meget afgørende bundkamp. For Falkenberg gælder det primært om ikke at tabe - så er de nemlig sikre på ikke at rykke direkte, hvis blot ikke Sundsvall vinder ude over AIK, og det er næppe sandsynligt. Eskilstuna skal vinde, men de kommer næppe offensivt ud fra start, da et mål imod kan blive katastrofalt. De har været meget forsigtige fra start på det seneste, hvor de fire gange i træk er gået til pause med 0-0, og Falkenberg gjorde det samme senest i den afgørende kamp mod Kalmar.