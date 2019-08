SfB-Oure - Varde

SfB-Oure vandt samtlige 13 kampe i foråret, men da man havde et for stort efterslæb fra efteråret, var det ikke nok til oprykning. Holdet er ikke blevet dårligere siden, og i træningskampene har man slået både Holbæk og Dalum, der til daglig spiller i 2. division. Varde blev godt nok nummer tre, men de spillede ikke noget stort forår, hvor man specielt i udekampene mod de senere oprykkere Næsby og mod SfB-Oure var deciderede overmatchede. De har gjort det hæderligt i testkampene, men ingen tvivl om, at værterne hér skal være ret pæne favoritter.

SfB-Oure vinder kampen

Danmark DS Pulje 3, klokken 13:00

Odds 1,78 er fundet hos NordicBet



Sønderjyske - FC København

Det er svært at se, at Sønderjyske skal være så undertippede, som tilfældet er hér. Dels er Andreas Bjelland meldt ude til denne kamp, så FCK nu er uden hele del bagkæde, som bar dem i sidste sæson. Dertil kommer, at man er midt i et europæisk forløb, hvor opgøret tirsdag i Beograd mod Røde Stjerne bliver sæsonens med afstand vigtigste indtil nu. Sønderjyske har været en af sæsonens positive overraskelser, hvor de nye spillere åbenlyst har løftet holdet. Derfor skal de have ganske fine chancer for mindst ét point i denne kamp.

Sønderjyske får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 16:00

Odds 1,89 er fundet hos Unibet (asian +0,5)



Næsby - Aarhus Fremad

Næsby er tilbage i divisionerne, og det med et hold, som ser ganske fornuftigt ud. Man har forstærket sig siden oprykningen, og skal her op imod et Aarhus Fremad-hold, som ser en smule svækkede ud i forhold til det hold, som gjorde det godt i sidste sæsons oprykningsspil. Et par store profiler er forsvundet, og selv om man i Malthe Overgaard og Rune Friis har fået et par fornuftige forstærkninger, er det svært at se, at man skal så meget bedre end Næsby nu og her. Alt andet lige skal det fynske mandskab have større chance for sejr, end oddsene viser.

Næsby vinder kampen

Danmark 2. division pulje 2, klokken 14:00

Odds 3,00 er fundet hos Betfair Sportsbook

Ændringer i de angivne odds kan forekomme