Nordirland - Holland

Normalt er Nordirland et meget målfattigt hold, men denne kamp bør blive undtagelsen. De skal nemlig vinde denne kamp med to mål for at komme foran Holland i tabellen, og derfor er man nødt til at angribe, selv hvis man kommer foran, og man kom da også frem til store chancer hjemme mod tyskerne, hvor man kom med en mere offensiv tilgang end man normalt ser fra dem. Holland er et målrigt hold, som på omstillingerne bør kunne straffe et satsende nordirsk hold, og samtlige deres kampe i kvalifikationen er da også gået over denne mållinje.



Over 2,5 mål i kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 20:45

Oddset 1,90 er fundet hos Betfair Sportsbook



Kroatien - Slovakiet

Slovakiet har stadig chancen for at komme med til EM, og de skal i hvert fald have gode chancer for at få scoret i denne kamp. Kroaterne har nemlig sit foretrukne centerforsvar Domagoj Vida og Dejan Lovren i karantæne, og det skal i sagens natur tale for en scoring til gæsterne. I forvejen har kroaterne ikke vist speciel stor defensiv styrke så langt i kvalifikationen med blot to kampe ud af otte med rent bur - modsat har man så selv rigeligt med offensiv kvalitet til selv at få scoret i denne kamp. Af samme grund er oddset for højt på, at begge hold får scoret.



Begge hold scorer i kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 20:45

Oddset 2,15 er fundet hos Betfair Sportsbook



Bolton - MK Dons

Det har været en meget kaotisk sæson for Bolton, men nu begynder det at lysne. De to seneste kampe i ligaen er begge vundet, og man bør kunne gøre det til alle gode gange tre. MK Dons er nemlig i krise med blot ét point i de seneste ni kampe, hvilket til sidste kostede manager Paul Tisdale jobbet. Afløser Russell Martin har dog tabt begge de kampe, han er stået i spidsen for, og her må man oveni mangle angriberen Kieran Agard på grund af karantæne. Bolton bliver modsat bedre og bedre i takt med, at de nye spillere er spillet ind, og bør vinde denne.



Bolton vinder kampen

England - League One, klokken16:00

Oddset 2,55 er fundet hos Danske Spil



Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Fodbold FM' her