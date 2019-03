Skotland brændte en stor chance på Astana Arena, men leverede en elendig præstation - ikke mindst offensivt. Derfor kan der ligge et godt spil og lure i kampen mod San Marino, og dagens spilforslag bringer os også forbi Espelunden i Rødovre og den førnævnte Astana Arena.



Avarta - Skovshoved

Skovshoved hentede et flot point i deres forårspremiere med uafgjort mod topholdet Middelfart, og det er godt nok svært at se, at de skal være specielt undertippede i denne kamp. De har kun tabt én af deres seneste syv kampe, og i den kamp fik man et tidligt rødt kort. Avarta er også inde i en god periode, men de var ikke uheldige med kampudviklingen mod Brønshøj og kunne også sagtens have tabt til AB. Niveaumæssigt er der ikke den store forskel på de to hold, og da fordelen af hjemmebane også er til at overse, er der flot værdi at hente på X2.

Skovshoved får point i kampen

Danmark 2. Division Gruppe 2, klokken 13:00

Odds 1,87 er fundet hos Danske Spil



Kasakhstan - Rusland

Kasakhstan stod for en stor overraskelse ved at slå Skotland hjemme på kunstgræsset i Astana, og netop det underlag åbner op for et godt spil hér. Kasakhstan har relativt meget offensiv kvalitet af et dårligt hold at være, og i den forgangne kvalifikation formåede man både at score mod Polen og Danmark. Rusland er udfordret defensivt efter VM, hvor flere af de rutinerede spillere stoppede med målmand Igor Akinfeev i spidsen. De har spillet fem udekampe siden da og lukket mål ind i alle fem, så interessant odds hér på, at begge hold får scoret.

Begge hold scorer i kampen

EM-Kvalifikation, klokken 15:00

Odds 2,10 er fundet hos Betfair Sportsbook



San Marino - Skotland

San Marino er elendighed i en klasse for sig og har ikke scoret i 18 hjemmekampe i træk. Af samme grund er det meget svært at se værterne score, og spørgsmålet er så, om skotterne selv kan score fire gange. San Marino holder trods alt ofte scoren nede på hjemmebane, hvor 11 af de førnævnte 18 kampe er endt med maksimalt tre scoringer. Skotland er svækket offensivt med skader til Steven Fletcher og Robert Snodgrass og var alt andet end imponerende i det klare nederlag i Kasakhstan. Derfor virker oddset for højt på, at vi maksimalt får tre mål.

Under 3,5 mål i kampen

EM-Kvalifikation, klokken 18:00

Odds 2,45 er fundet hos Betfair Sportsbook

Ændringer i de angivne odds kan forekomme