Der var ikke meget guld at hente på gårsdagens tips fra Israel. Men i dag er der mere velkendt fodbold på menuen. Kasper Schmeichel og Leicester skal forsøge at drille Manchester City, og så er der også et spændende spil at hente på en brandvarm målscorer.



Fulham - Wolverhampton

Wolverhampton måtte give fortabt mod Liverpool, men det var endnu engang en kamp, der understregede, at de har en solid organisation og er et svært hold at skabe chancer imod. Her møder de et Fulham-hold, som under Claudio Ranieri satser markant mere på defensiven end tidligere, og det var specielt til at få øje på mod Newcastle. Formentlig er man stadig uden Ryan Sessegnon, hvilket er et offensivt tab ligesom gæsterne må undvære en af deres offensive profiler i Diogo Jota. Alt andet lige lugter det ikke af mange mål på Craven Cottage.

Under 2,5 mål i kampen

England Premier League, klokken 13:30

Odds 1,81 er fundet hos NordicBet



Leicester - Manchester City

To nederlag i de seneste tre kampe er ikke hverdagskost for Manchester City. Senest var man uden Fernandinho, som betyder meget for balancen på holdet, og han skulle også være ude til denne kamp. Usædvanligt nok har man lukket mål ind i syv af de otte seneste kampe, og det kan man også sagtens gøre mod Leicester. Gæsterne havde Jamie Vardy med igen mod Chelsea, hvilket løftede offensiven, og hjemme på King Power Stadium kommer Leicester helt sikkert med en determineret indsats. Gå derfor efter, at begge hold scorer i kampen.

Begge hold scorer i kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 1,95 er fundet hos Bet365



Manchester United - Huddersfield

Det skal være en fin betaling på, at Jesse Lingard får scoret i kampen. Under Ole Gunnar Solskjær går United noget højere op på banen, og det er også noget, der gavner Lingard. Derudover tog han straffesparket mod Cardiff, hvorfor det vil være ret oplagt, at han også tager et eventuelt straffespark i denne kamp. I forvejen er formen god med mål i tre af de fire seneste kampe, og derudover må man gå ud fra, at United kommer til at score mere i kampene end før. Huddersfield har før lukket mange mål ind imod top seks-holdene, så gå efter en Lingard-scoring.

Jesse Lingard scorer i kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 2,87 er fundet hos Bet365

Ændringer i de angivne odds kan forekomme