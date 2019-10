Liverpool - Leicester

Det kan være sin sag at gå imod suveræne Liverpool, men alligevel bør der være gode muligheder for et fint Leicester-resultat i denne kamp. Liverpools seneste pointtab var mod netop Leicester, hvor Leicester helt fortjent fik point, og man har gjort store fremskridt under Brendan Rodgers. Gæsterne skulle endda få James Maddison klar igen, og dertil kommer, at Liverpool i midtugen skulle bruge mange kræfter i Champions League, hvor Leicester blot har skulle forberede sig til denne kamp. Fin værdi at hente på, at Leicester maksimalt taber med ét mål.

Leicester taber med maksimalt ét mål

England - Premier League, klokken 16:00

Oddset 1,69 er fundet hos NordicBet



Hobro - AaB

Lokalopgør med en klar favorit. Nok har AaB ikke imponeret på det seneste, men denne gang er Magnus Christensen tilbage efter karantæne, mens Lucas Andersen formentlig er klar igen til en startplads, og i stærkeste opstilling har de stadig et klassehold. Hobro får godt nok Edgar Babayan tilbage fra karantæne, men i stedet har man så Emmanuel Sabbi og Christian Cappis ude på samme konto, mens Pål Kirkevold er tvivlsom. Oveni er AaB normalt stærke i Hobro, hvor de ikke har tabt i fem kampe på stribe, så AaB bør kunne hente tre point.



AaB vinder kampen

Danmark - Superliga, klokken 16:00

Oddset 1,91 er fundet hos Bethard



Skovshoved - Frem

Frem startede sæsonen dårligt, men virker til at have fundet formen nu. De er nu oppe på fem kampe i træk uden nederlag, hvor specielt pointet i Helsingør var imponerende. Man virker som en bedre enhed nu og skal op imod et Skovshoved-hold, som har store udfordringer. Dels har man flere skader til stamspilllere, som har gjort ondt på truppen, og her har man så oveni to af holdets vigtigste spillere i karantæne i form af Sebastian Elvang og topscorer John Frederiksen. Skovshoved har heller ikke vundet endnu, så gå efter udesejren hér.

Frem vinder kampen

Danmark - 2. division pulje 2, klokken 15:00

Oddset 2,26 er fundet hos NordicBet