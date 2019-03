Silkeborg - Fredericia

Overraskende flot betaling på mange mål i denne kamp. Det er to af de bedste offensive mandskaber, der her mødes, og matchuppet mellem et Silkeborg-hold, der gerne vil skabe spillet og et Fredericia-hold med meget giftige omstillinger stinker langt væk af mål. Oveni spilles kampen på kunstgræs, så elendige baneforhold er ikke et tema og den omvendte kamp endte da også med tre scoringer. Argumentet imod mange mål er, at det er en topkamp med relativt stor betydning, men der er så meget offensiv kvalitet i begge lejre, at det ligner mål.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark - NordicBet Liga, klokken 13:45

FC Midtjylland - Sønderjyske

FC Midtjylland har spillet særdeles underholdende kampe under Kenneth Andersen, og en af forklaringerne er, at man nu spiller uden Tim Sparv som balancespiller og det har betydet, at man skaber flere chancer, men også giver flere mål væk. Han har kun startet inde i én kamp siden oktober måned, og det var pudsigt nok i Hjørring, hvor FCM holdt modstanderen fra scoring. Hjemme på MCH Arena ventes man igen at stille med tre angribere, to offensive backs og Evander på central midt, og det Sønderjyske være i stand til at udnytte til scoring.

Begge hold scorer i kampen

Danmark - Superliga, klokken 17:00

Paris Saint-Germain - Marseille

Et frækt spil kunne godt lure her på, at vi maksimalt får to mål i denne kamp. PSG lukker forbavsende få mål ind på hjemmebane, men skal modsat her op imod et Marseille-hold, som har set markant bedre ud defensivt, efter man skiftede taktik. Blot tre af holdets seneste 12 kampe er endt med mere end to mål, og selv om man har fået Mario Balotelli til, er holdet ikke blevet mere målrigt af den grund. Den omvendte kamp blev en relativt chancefattig affære med to mål, og PSG har stadig ikke Neymar og formentlig Edinson Cavani med. Prøv derfor få mål.

Under 2,5 mål i kampen

Frankrig - Ligue 1, klokken 20:45

