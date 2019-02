Dagens spilforslag bringer os forbi både Premier League og Serie A, hvor Everton-manager Marco Silva skal forbi sin gamle hjemmebane Vicarage Road, mens Napoli er pisket til at vinde for at kunne holde gulddrømmene i live.



Watford - Everton

Everton-manager Marco Silva overraskede ved at bænke både Gylfi Sigurdsson og Richarlison mod Manchester City, og selv om Everton leverede en udmærket præstation, rakte det ikke til point. Det bør der til gengæld være mulighed for hér. De er ved at være i stærkeste opstilling, og møder et Watford-hold, der ikke imponerer spillemæssigt. De leverede en af sæsonens ringeste indsatser senest i Brighton, og er helt sikkert uden vigtige Roberto Pereyra, mens Abdoulaye Doucoure er tvivlsom. Derfor flot odds på to tegn dækket i en ret åben kamp.

Everton får point i kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 1,68 er fundet hos Unibet (asian +0,5)



Fiorentina - Napoli

Juventus viste overraskende svaghedstegn mod Parma, og måske det kan få Napoli til at drømme om guld igen. Udover Marek Hamsik - som kan være ude, hvis han skifte til Kina går i orden - kan Napoli komme i stærkeste opstilling. Det kan Fiorentina langt fra. De er uden tre af de vigtigste spillere i form af forsvarerne Vitor Hugo, Nikola Milenkovic og topscorer Marco Benassi. Præstationerne de seneste fem uger har ikke været fantastiske, selv om modstanden har været overkommelig og derfor bør Napoli være større favoritter, end tilfældet er hér.

Napoli vinder kampen

Italien Serie A, klokken 18:00

Odds 2,00 er fundet hos Bethard



Wimbledon - Burton

Det kan godt være, at Wimbledon bare er for dårlige for tiden, men de viste dog trods alt klasse mod West Ham i FA Cup, og var også tæt på point ude mod Sunderland i sidste runde. Udover Andy Barcham er de i stærkeste opstilling, og møder her et Burton-hold, der har set dårlige ud, siden de blev lammetævet af Manchester City. Senest fik man uafgjort mod Oxford i en kamp, hvor den vigtige forsvarer John Brayford blev udvist og derfor har karantæne her og i forvejen er Burton ikke noget stort udehold. Derfor er det værd at tage chancen på 1-tallet.

Wimbledon vinder kampen

England League One, klokken 16:00

Odds 3,60 er fundet hos Bet365

