Burnley - Aston Villa

Det er ikke ligefrem to hold, der brænder banen af for tiden, men der er flere ting, som taler for en Burnley-sejr i dag. Gæsterne er håbløse på udebane, hvor det er blevet til point i to kampe, ellers har man generelt været total værgelæse. Derudover så har man tabt fem af sine seks seneste kampe, og er dermed ikke i god form. Burnley er elendige mod de store hold på eget græs, men har mange sejre mod de knap så stærke hold. Deres fysiske stil burde gøre meget ondt på gæsterne, og derfor kan man sagtens finde lidt værdi på hjemmesejren.

Burnley vinder kampen

England Premier League, klokken 13:30

Brighton - Chelsea

Det er et meget flot odds, der bliver serveret her. Brighton er af de hold, der leverede det pæneste fodboldspil i efteråret. Holdet fra den engelske sydkyst spiller noget lækker possesionfodbold, men har også et fint omstillingsspil. Selvom Chelsea har leveret hæderligt i det travle juleprogram, så har det hovedsagligt været mod de modstandere, der angriber dem højt. Det kommer Brighton ikke til at gøre i ligeså stort omfang, derfor bør de have gode muligheder for at tage et enkelt point her. Til betalingen skal det i hvert fald prøves.

Brighton taber ikke kampen

England Premier League, klokken 13:30

Arsenal - Manchester United

Arsenal viste lovende takter i nederlaget til Chelsea, men viste stadigvæk, at de er sårbare i modgang. Sikkert er det, at man er uden Calum Chambers, der blev skadet i det føromtalte opgør, og det er i forvejen et forsvar, der ikke leverer for tiden. Manchester United er ubesejret mod de ’store’ mandskaber denne sæson, hvor man undervejs har besejret Manchester City og Chelsea på udebane. Det er en kamp, der står rigtig godt til gæsternes farlige omstillingsspil, så det er faktisk en ret pæn betaling vi får på at Solskjærs tropper napper alle tre point.

Manchester United vinder kampen

England Premier League, klokken 21:00

