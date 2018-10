Kører Brügge kriseramte Monaco over hjemme?

Er Lyngby skarpe foran kassen uden Nicki Bille?

Og bliver det en deler på Westfalen, når Atletico kigger forbi?

Og hvor er det lige, at man skal sætte krydserne henne i dag? B.T.s spilchef, Steffen Dam, hjælper dig her:

Club Brügge - Monaco

Hvis de to hold vil blande sig i spillet om at gå videre, skal denne kamp kaste tre point af sig, og det bør give en underholdende kamp. Club Brügge skabte mange chancer mod Dortmund og var noget uheldige med at tabe den kamp, inden man bød Atletico Madrid ganske pænt op til dans. Holdets spillestil er offensiv, og her gælder det Monaco med ny træner i form af Thierry Henry. Det bliver det næppe mindre offensivt af, og selv om det taler imod, at Monaco har haft svært ved at score i denne sæson, virker det ret oplagt, at vi får mindst tre scoringer.

Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 19:00

Oddset 1,80 er fundet hos Betfair Sportsbook





Lyngby - Fremad Amager

Det virker til, at Lyngby er blevet lidt for store favoritter i denne kamp. De har ikke imponeret på det seneste, og selv om de var uheldige med ikke at score i Næstved, er helhedsindtrykket ikke fantastisk. De brænder for mange chancer, og savnet af Jeppe Kjær er tydeligt, ligesom man har en offensiv streng mindre at spille på efter Nicki Bille-sagen. Fremad Amager er ikke noget stort hold, men de leverede en solid arbejdsindsats mod Helsingør. De har Mike Mortensen og Thor Lange, men i forhold til seneste kamp er det status quo. Gå derfor efter X2.

Fremad Amager får point i kampen

Danmark - NordicBet LIGA, klokken 18:00

Oddset 2,02 er fundet hos NordicBet





Dortmund - Atletico Madrid

Opgør mellem de to storhold i gruppen, og det kunne godt lugte af en kamp uden vinder. Atletico Madrid er normalt eksperter i at spille på et resultat, og uafgjort i gruppens sværeste kamp på papiret vil være meget spiseligt for dem efter sejre i de to første kampe. Dortmund vil også være ganske godt tilfredse med uafgjort i denne kamp, og selv om de med deres mere offensive stil næppe stiller sig ned fra start, vil de modsatte næppe heller angribe hovedløst ved uafgjort mod slutningen. Ganske fin betaling på uafgjort i denne kamp.

Kampen ender uafgjort

UEFA - Champions League, klokken 19:00

Oddset 3,40 er fundet hos Bet365