Avarta - Slagelse

To hold med forcerne i den defensive del af spillet mødes her, og man skal af samme grund heller ikke forvente nogen målfest. Seks af Slagelses ni kampe er gået under denne mållinje, og havde det ikke været for den absurde kamp mod FA 2000, havde man snittet noget under to mål per kamp. Man er måske uden forsvareren Rasmus Grønne Jensen, og det vil være et tab, hvis det er tilfældet. Syv af Avartas ni kampe er også gået under denne linje - kun mod offensive Holbæk og Helsingør har der været mange mål. Det ligner derfor ikke mange mål.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark 2. division pulje 2, klokken 13:00

Barnsley - Brentford

Det er en voldsom pæn betaling på få mål i en kamp mellem to af rækkens dårligste offensive hold. Siden salget af topscorer Neil Maupay, har Brentford slidt voldsomt med at score mål - ikke mindst på udebane, hvor man har scoret én gang i fire kampe og alle fire opgør i øvrigt er endt med maksimalt to scoringer. Oprykker Barnsley har haft det svært i denne sæson. De har blot scoret ét mål i de seneste fem kampe, og seks af de otte kampe er da også gået under denne mållinje. I det lys må der være glimrende værdi at hente på maksimalt to mål.

Under 2,5 mål i kampen

England Championship, klokken 14:30

FC Midtjylland - OB

FC Midtjylland har set stærke ud i Superligaen under Brian Priske og har haft et glimrende tag på OB i de seneste kampe på MCH Arena. Inklusiv pokalen har værterne vundet otte gange i træk mod OB, og blot én gang er det lykkedes for OB at få scoret. Dertil kommer, at FC Midtjylland har været skræmmende stærke defensivt i denne sæson, og at OB er hårdt ramt af skader til Ryan Johnson Laursen, Issam Jebali, Jacob Barrett Laursen, Troels Kløve og Moses Opondo. Godt nok er FCM uden Awer Mabil, men der bør være værdi på hjemmesejr med rent mål.

FC Midtjylland vinder med rent mål

Danmark Superliga, klokken 16:00

