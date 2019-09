Hammarby - Örebro

Hammarby spiller meget offensivt hjemme på kunstgræsset, og det er da også til at se på de tørre tal. Otte gange i træk er holdets kampe gået over denne mållinje, og det ligner alle gode gange ni. Dels er Hammarby forstærket offensivt i forhold til den seneste kamp, og dels tæller kun sejren, hvis man vil spille med om guldet, hvorfor Hammarby næppe ændrer tilgang til kampen. Örebro ligger i midten uden alverden at spille for, hvorfor de kan spille frit, og den omvendte kamp var da også chancerig og med fem scoringer. Gå efter mange mål.



Over 2,5 mål i kampen

Sverige - Allsvenskan, klokken 19:00

Oddset 1,40 er fundet hos Bet365



Parma - Torino

Det ligner ikke mange mål i denne kamp. Torino er sjældent målrige på udebane, og da slet ikke mod hold som kommer med en relativt defensiv tilgang til kampene. Hele 11 af deres seneste 15 kampe på fremmed græs i Serie A er gået under denne mållinje, og skal op imod et Parma-hold, som har været relativt chancefattige i denne sæson. De er det hold, der har skabt næstfærrest chancer af alle i rækken, men udover mod Cagliari har de været rimeligt solide defensivt. Begge hold kan også leve med uafgjort hér, så gå efter få scoringer i kampen.

Under 2,5 mål i kampen

Italien - Serie A, klokken 20:45

Oddset 1,83 er fundet hos Bwin



AC Horsens - Esbjerg

Esbjerg fik endelig lidt medvind med sejren over Brøndby, og har i det meste af sæsonen præsteret noget bedre end resultaterne har vist. Derfor er det også svært at se, at de skal være så undertippede i denne kamp. Horsens er ramt offensivt med skader til Nicolai Brock Madsen og Jannik Pohl og har ikke været imponerende hjemme i denne sæson, hvor det kun er mod Lyngby, man har hentet point og scoret. Esbjerg vandt også begge indbyrdes opgør i sidste sæson og skulle komme i stort set stærkeste opstilling. Derfor bør 2-tallet være godt betalt.



Esbjerg vinder kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 2,90 er fundet hos Danske Spil