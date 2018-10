Eller tager Brøndby rent faktisk point med hjem fra Herning?

Det er formentlig særdeles tvivlsomt, og det samme kan siges om Tottenhams chancer mod City hjemme på et Wembley, der i weekenden blev trampet i stykker af NFL-stjerner.

Og hvorfor er der egentlig aldrig spilforslag til den tyske 2. Bundesliga tænker du så? Men det er der faktisk også i dag, hvor VfL Bochum tager imod Jahn Regensburg hjemme på Ruhrstadion.

Du får dagens spilforslag her:



Tottenham - Manchester City

Det er to hold, der spillemæssigt er på vej i hver sin retning. Manchester City er ved at finde sidste sæsons skræmmende niveau, og har i den forgangne uge kørt Burnley og Shakhtar midt over. Det betyder også meget, at Kevin de Bruyne nu er klar til at starte for gæsterne efter sin skadespause og husker vi tilbage på sidste sæsons opgør mellem de to hold, var City helt overlegne i dem begge. Tottenham virker slidte, og selv om de har fået resultaterne, har det mest været på grund af svag modstand. Mod Liverpool tabte man fortjent og bør også gøre det her.

Manchester City vinder kampen

England - Premier League, klokken 21:00

Oddset 1,75 er fundet hos Bet365





FC Midtjylland - Brøndby

I sidste sæson var det her lig med en kamp om guldet, men sidste sæson er lang tid siden. Brøndby er stadig et stykke fra sidste sæsons niveau, og blandt andet på defensive dødbolde har det knebet. Det kan blive dyrt mod Superligaens farligste hold efter netop dødbolde, og i forvejen kommer FC Midtjylland ud til kampene på MCH Arena med en enorm energi, hvilket blandt andet gav en helt fortjent sejr over FCK. Derfor er det svært at se, at værterne nu og her ikke skal være ret pæne favoritter, og hjemmesejren spilles derfor.

FC Midtjylland vinder kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 1,95 er fundet hos Danske Spil





VfL Bochum - Jahn Regensburg

Der skal ligge et ganske fint spil på udesejren i denne kamp. Bochum er gået i stå efter en fin sæsonstart, som langt henad vejen skyldes et nemt program - således er holdets fire sejre kommet mod bund fem-hold i tabellen. De seneste præstationer har heller ikke været voldsomt opløftende, og derfor skal Regensburg slet ikke være så undertippede som tilfældet er. De er nemlig i god form, ikke mindst på fremmed græs, hvor man har vundet stort ude over HSV og hentet point i Fürth. Gæsterne er i stærkeste opstilling og bør vinde hér.

Jahn Regensburg vinder kampen

Tyskland 2. Bundesliga, klokken 20:30

Oddset 3,50 er fundet hos Bwin