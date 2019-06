Schweiz - England

Det lugter i den grad af mål i denne kamp. Efter en lang sæson er en bronzekamp næppe hvad de to hold havde drømt om. og derfor bør man kunne forvente en åben kamp, hvor begge hold spiller frisk til med knap så meget fokus på det defensive. I nærmest hver eneste turnering er bronzekampe målrige, og i en så relativ ligegyldig turnering bliver den tendens næppe brudt. Det kan sagtens være, at specielt England vælger at bytte på en del pladser, da de var ude i 120 minutter for tre dage siden, men det ændrer næppe på tilgangen.

Over 2,5 mål i kampen

Nations League bronzekamp, klokken 15:00

Portugal - Holland

Der er godt nok tale om en finale, men specielt hvad angår Holland, så er det bare et hold, der ikke egner sig til at spille resultatorienteret. De har da også scoret i 12 kampe på stribe, og selv om der kan være trætte ben efter 120 minutter mod England, bør de stadig have kvalitet nok til at udfordre den portugisiske defensiv, som de gjorde det i en venskabskamp for godt et år siden. Modsat viste specielt Cristiano Ronaldo, at han er i topform efter en pause i betydende kampe, og foran egne fans bør Portugal også få scoret. Det ligner, at begge hold scorer.

Begge hold scorer i kampen

Nations League finale, klokken 20:45

Tenerife - Zaragoza

Der er ikke det helt vilde på spil i denne kamp, men alligevel synes oddset en smule for højt på værterne. Som de fleste andre ø-hold er Tenerife markant bedst på eget græs, hvor de blot fire gange i sæsonen har tabt, og mon ikke de vil være motiverede for at slutte godt af foran egne fans. Zaragoza har en lang udebanetur foran sig i fly til en betydningsløs kamp, og deres seneste par præstationer har da også båret præg af, at kampene blot skal overstås før ferien venter. Derfor bør Tenerife alt andet lige være større favoritter, end tilfældet er hér.

Tenerife vinder kampen

Spanien Segunda Division, klokken 20:30

