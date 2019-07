Torino - Debrecen



Torino træder ind i Europa League-kvalifikationen, hvor man skal op imod ungarske Debrecen, og her bør italienerne have fornuftige chancer for at holde buret rent. Debrecen var ikke særlig stærke på udebane i den bedste ungarske række, hvor det kun blev til to sejre, og holdet havde flere problemer med at komme på scoringstavlen. Godt nok er Serie A ikke starter for Torino, men det var et hold, som i store dele af foråret leverede flere glimrende defensive indsatser. De bør have kvaliteterne til at kontrollere kampe og undgå en scoring imod sig.

Europa League-Kvalifikation, klokken 21:00

Debrecen scorer ikke i kampen

Odds 1,62 hos Danske Spil

Lechia Gdansk - Brøndby



Lechia Gdansk er et hold med en sjov størrelse. Holdet var suveræne i grundspillet sidste sæson, men leverede slet ikke i mesterskabsslutspillet, hvor forsvaret slog revner. Offensivt er polakkerne ikke dårlige, og de bør kunne score på en Brøndby-defensiv, der stadigvæk ser suspekt ud under Niels Frederiksen, hvilket man også så i weekendens kamp mod Randers. Omvendt ser Brøndbys offensiv stadigvæk potent ud, og da det forventes, at danskerne kommer i stærkeste opstilling, så kan de meget vel også finde vejen til netmaskerne i dette opgør.

Europa League-Kvalifikation, klokken 19:00

Begge hold scorer i kampen

Odds 1,85 hos Danske Spil

Shakhter Soligorsk - Esbjerg



Det ville være synd at påstå, at Shakhter Soligorsks kampe mod maltesiske Hibernians var underholdende. Hviderusserne vandt begge opgør med 1-0, men det var ikke fordi, holdet leverede sprudlende offensivt spil. Esbjergs defensiv har set stærk ud i holdets to første kampe i Superligaen, så man bør have gode chancer for at holde stand i første halvleg. Omvendt mangler Esbjerg stadigvæk lidt kvalitet i angrebet, hvor man savner Carlo Holse, som man havde på lån fra FC København sidste sæson. Så derfor ligner det en taktisk og målfattig første halvleg.

Europa League-Kvalifikation, klokken 19:00

0-0 efter første halvleg

Odds 2,45 hos Danske Spil