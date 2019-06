Frem - Tarup-Paarup

Det bør alt andet lige falde mange mål i denne kamp. Ingen af holdene har noget at spille for, idet Frem har vundet nedrykningsspillet, mens Tarup/Pårup er rykket ud. Holdet har været væsentligt mere offensivt siden trænerskiftet, og de seneste seks kampe er da også gået over denne mållinje, og det vil ikke give meget mening, hvis man ikke kommer offensivt ud i en kamp som denne. Gæsterne har også været relativt målrige på det seneste med fire ud af fem kampe over denne mållinje, og derfor giver det rigtig god mening at gå efter mindst tre mål hér.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark 2. division ned-spil, klokken 14:00

Odds 1,50 er fundet hos Bet365



Peru - Brasilien

Brasilien har indtil videre ikke imponeret voldsomt, og offensiven lider under, at Neymar ikke er med. Senest måtte man nøjes med en målløs kamp mod Venezuela, og det er også svært at se denne kamp gå mål-amok. Brasilien vinder med meget stor sikkerhed gruppen med uafgjort, hvorfor de næppe angriber helt hovedløst ved den stilling mod slutningen af kampen. Som Peru viste ved VM for et år siden, er det et velspillende hold, som dog mangler effektivitet mod de bedste hold, og da de også lever fint med krydset, ligner det ikke mange mål.

Under 2,5 mål i kampen

Copa America, klokken 21:00

Odds 2,05 er fundet hos Unibet



Slagelse - FC Sydvest

Alt andet end sejr sender formentlig FC Sydvest i Danmarksserien, og derfor kan man være sikre på, at de kommer topmotiverede til denne kamp. Det er mere tvivlsomt hos Slagelse, hvor flere af stamspillerne stopper og man ikke har det helt vilde at spille for. Sydvest er i øvrigt et udpræget omstillingshold, og derfor passer det dem bedst ikke at skulle skabe kampene - og selv om de hér formentlig skal gå efter at vinde, må man formode, at Slagelse som favorit og hjemmehold vil gå ud og dominere spillet på bolden og dermed åbne for omstillingerne.

FC Sydvest vinder kampen

Danmark 2. division ned-spil, klokken 14:00

Odds 2,65 er fundet hos Betfair Sportsbook

Ændringer i de angivne odds kan forekomme