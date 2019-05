Sæsonens sidste brag mellem FC København og Brøndby bliver spillet på søndag i Parken.

Og det lugter af en sikker FCK-sejr, hvilket vil sikre københavnerne guldet og kickstarte en øjeblikkelig guldfest i nationalarenaen.

Det er i hvert fald vurderingen i denne uges udgave af Bettingklubben, hvor spileksperten Nicolai Baldorf har valgt at spille et specialvæddemål, som lyder på FCK-sejr + over 2,5 mål – det belønnes med odds 2,13.

Han peger på, at Brøndby har kvaliteter i offensiven, mens det halter mere i den anden ende. Og det taler i retningen af væddemålet.

»Jeg tror sagtens, de (Brøndby, red.) kan komme på tavlen, men defensivt er det godt nok sløjt.«

»FCK – med den kvalitet der er på det her hold - så kan jeg sagtens se dem lave en to-tre-fire stykker i den her kamp,« siger han og fortsætter:

»Det er bare at tage hatten af. De (FCK, red.) har bare været bedst i det her mesterskabsspil.«

»Det er helt forrygende, det de har præsteret offensivt med N’Doye, Fischer, Skov, Thomsen og Jonas Wind og alle de der gutter. Der må man bare sige, at det har været på et rigtig højt niveau,« lyder det fra Baldorf.

Steffen Dam, der udgør den anden halvdel af Bettingklubbens ekspertduo, er enig i Baldorfs spil. Og han peger på, at omstændighederne er anderledes denne gang, og det kan gøre dette ’New Firm’ mindre fastlåst, end vi ellers ofte ser det.

»Jeg tror, FCK er ekstremt motiveret for at vinde titlen på hjemmebane i en fyldt Parken mod Brøndby. Selv ved uafgjort vil de gå benhårdt efter at vinde den her kamp.«

»Det kommer til at give den her kamp et lidt andet udtryk, end man er vant til i de her kampe,« siger Steffen Dam, mens Nicolai Baldorf supplerer:

»De (kampene mellem FCK og Brøndby, red.) er oftest fysisk præget, og vi har set kampe, hvor vi ikke har fået så mange mål, men jeg synes, der er en anden atmosfære omkring den her kamp i forhold til de andre, der har været tidligere.«

»Jeg forventer, det bliver en meget mere åben kamp - også med den selvtillid, FCK spiller med. De har ikke den der trukket håndbremse-følelse, som man nogle gange har følt under Ståle.«

»Jeg synes, de presser højere, og de presser hårdere, og de kommer med flere mennesker, og de spiller i nogle andre rum - det kommer til at gøre ondt på Brøndby,« lyder det fra Baldorf.

Udover spillet på FCK-Brøndby har eksperterne fundet gode odds i blandt andet OB-FCM og Aab-AGF.

I alt har eksperterne – som altid – seks brandvarme spiltips med til weekenden.