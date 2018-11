Rødovre - Hvidovre

Selv om Hvidovre er i økonomiske problemer og mistede Joonas Riekkinen til Herning, har det nærmest kun løftet holdet på isen. Godt nok tabte man begge opgør mod det suveræne tophold Rungsted, men man var glimrende med i begge kampe og kunne med lidt held godt have fået point i dem begge. For blot 11 dage siden spillede man uafgjort i netop Rødovre, og selv om det er et minus, at nu også Christian Silfver er væk, har Rødovre langt fra overbevist i de seneste kampe. Lokalopgør har ofte deres eget liv, og værdien er på Hvidovre.

Hvidovre taber med maksimalt ét mål

Ishockey Metalligaen, klokken 19:00

Bayern München - Benfica

Det er tydeligt for enhver, at den er gal i Bayern, hvor lavpunktet kom lørdag med uafgjort hjemme mod oprykkerne fra Düsseldorf. I Champions League går det dog bedre, men de to sejre mod AEK Athen skyldes mere grækernes manglende niveau end skræmmende styrke fra Bayern. Den omvendte kamp i Lissabon var ret lige, hvor Bayern bare var mere kyniske, og godt nok er det et minus, at Benfica har forsvareren Jardel Vieira i karantæne, men som Bayern er spillende netop nu, er det svært at se dem være så store favoritter, som tilfældet er hér.

Benfica taber med maksimalt ét mål

UEFA - Champions League, klokken 20:45

CSKA Moskva - Viktoria Plzen

Det er med temperaturer under frysepunktet, som spillerne skal afvikle kampen i, men ellers er det svært at se, hvorfor oddset skal være så højt på mange mål. Viktoria Plzen er definitivt ude af turneringen, hvis ikke de scorer, og skulle den stå 1-1, er de igen nødt til at satse alt. Det er altid interessant, når det undertippede hold er nødt til at satse ved uafgjort, og tager vi med, at den omvendte kamp var chancerig og havde fire mål, skal der være gode chancer for mindst tre mål. CSKA har oveni forsvareren Hördur Magnusson i karantæne.

Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 20:45

Oddset 2,20 er fundet hos Betfair Sportsbook

