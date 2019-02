Schalke 04 - Manchester City

Det vil være en sensation af de helt store, hvis kriseramte Schalke med 28 point op til førstepladsen i Bundesligaen kan drille Manchester City, og det kommer næppe til at ske. Men vi bør alligevel få en målrig kamp at se i Gelsenkirchen. Schalke kan lige så godt forsøge at spille deres chance, for City har været til at snakke med defensivt og samtlige holdets seks kampe i Champions League i gruppespillet er da også endt med mindst tre scoringer. Det taler imod spillet, at det er første kamp, men modsat vil det ligne City dårligt, hvis de ikke blæser til angreb alligevel.

Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,54 er fundet hos Bethard



Derby - Millwall

Derby røg ud af FA Cup til Brighton, men gjorde nu en ganske fin figur. Her er man tilbage i egne vante rammer, hvor man har vundet over halvdelen af kampene, og selv om man har proflierne Scott Carson og Mason Mount skadede, skal man være pænt store favoritter. Millwall er nemlig elendige på fremmed græs. Eneste sejr på udebane i denne sæson er mod den suveræne bundprop Ipswich, og spørgsmålet er, hvor meget holdets FA Cup-eventyr koster af fokus i ligaen. Ganske flot betaling på, at Derby henter alle tre point i aftenens kamp.

Derby vinder kampen

England - Championship, klokken 20:45

Oddset 2,05 er fundet hos Betfair Sportsbook



Atletico Madrid - Juventus

Det er svært at se, hvorfor Atletico Madrid ikke skal være favoritter i denne kamp. De er ekstremt stærke i Champions League-sammenhæng, hvor de endnu aldrig har tabt en hjemmekamp i knockout-fasen af turneringen, og i år er man oven i ekstra motiverede af, at finalen skal spilles på Wanda Metropolitano. Juventus har vist visse svaghedstegn på det seneste, blandt andet i pokalnederlaget til Atalanta, og selv om de er et giftigt omstillingshold og har Cristiano Ronaldo, skal man stadig huske på, at 2-1 er et fint resultat for Juventus hér.

Atletico Madrid vinder kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 2,95 er fundet hos Unibet