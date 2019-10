Werder Bremen - Heidenheim

Det er godt nok svært at se, hvorfor Werder Bremen skal være så store favoritter i denne kamp. Heidenheim er blandt de bedre hold i den næstbedste række, og så sent som i sidste sæson slog man Leverkusen ud, før man tabte knebent på Allianz Arena til Bayern München. Werder Bremen er ikke specielt godt kørende i Bundesligaen, hvor man er uden sejr i fem kampe på stribe, og har i øvrigt ikke vundet en eneste kamp i sæsonen med mere end ét mål. Heidenheim kan komme i stærkeste opstilling og skal ikke være så undertippede, som tilfældet er hér.



Heidenheim taber med maksimalt ét mål

Tyskland - DFB Pokal, klokken 18:30

Oddset 1,86 er fundet hos NordicBet (asian +1,5)



Viby - Randers

Når de små hold har hjemmebane, ser man ofte overraskelser i pokalen, men i dette tilfælde er kampen rykket til Randers, og det gør forudsætningerne noget anderledes. Viby ligger i bunden af Danmarksserien og er cirka på niveau med det Nørresundby-hold, som AaB kørte af klædet med 8-0. De er primært havnet her på grund af en meget heldig lodtrækning, hvor Vanløse var sværeste hold på vejen hertil, og kommer Randers i bare tilnærmelsesvis stærkeste opstilling, er det meget svært at se andet end en klar sejr til Superliga-holdet fra Randers FC.



Randers vinder med fire mål eller mere

Danmark - DBU Pokalen, klokken 19:00

Oddset 2,15 er fundet hos NordicBet (asian -2,5)



Aston Villa - Wolverhampton

Wolverhampton er med i Europa League, og har af samme grund et meget hårdt program. Derfor satser man overhovedet ikke på Carabao Cup, hvor man i sidste runde mod Reading kom med et næsten rent reservehold og kun gik videre efter straffespark. Det forventes man at gøre igen, og det bør Aston Villa kunne udnytte. Oprykkerne forventes også at rotere, men langt fra så udpræget som gæsterne, da de trods alt bedre kan tillade sig at satse på denne turnering. Det er under de forudsætninger svært at tro på andet end en hjemmesejr hér.



Aston Villa vinder kampen

England Carabao Cup, klokken 20:45

Oddset 2,25 er fundet hos Bwin



Bettingklubben er B.T.s podcast, som hjælper lytterne med at slå bookmakerne og sikre lidt ekstra mønter på kistebunden. Programmet udkommer hver torsdag og indeholder altid seks spiltips til weekenden.Du kan høre det hele i vores app lige HER