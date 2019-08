Bolton - Doncaster

Kaos hersker i Bolton. Klubben er i gang med at blive solgt, men processen trækker ud, og samtlige seniorspillere i truppen er således smuttet. Tilbage er U19-holdet, som stiller op i League One i hvad der er en ulige matchning, og lørdag gik man således ned 0-5 i Tranmere i hvad der var en mindre parodi på en professionel fodboldkamp. Nu skal man så i ilden tre dage senere, og manager Phil Parkinson har udtryk stor bekymring for, om hans unge spillere magter det. Professionelle Doncaster bør vinde en komfortabel sejr over kriseramte Bolton.



Doncaster vinder med mere end ét mål

England - League One, klokken 21:00

Oddset 1,65 er fundet hos Bet365



Rochdale - Sunderland

Sunderland kiksede i første forsøg på at komme tilbage i Championship, og de ser også ud til at få det svært i denne sæson. På udebane har man i forvejen ikke været noget specielt siden man røg i League One med blot 10 sejre af 24 mulige, og oveni røg Mark McNulty ud med en skade mod Portsmouth, så han er ude hér. Rochdale har indledt sæsonen glimrende og er ubesejrede efter tre kampe. De var godt nok ikke noget stort hjemmehold i sidste sæson, men som de to hold er startet ud i League One, må værdien være at finde på hjemmeholdet.



Rochdale får point i kampen

England - League One, klokken 20:45

Oddset 1,95 er fundet hos NordicBet (asian +0,5)



APOEL Nicosia - Ajax

Ajax er klare favoritter til at gå videre samlet, men de synes alligevel at være blevet lidt for store favoritter i denne kamp. De har trods alt mistet et par spillere fra sidste sæson med Matthis de Ligt og Frenkie de Jong, og de var i visse probiemer mod PAOK i sidste runde, hvor man blandt andet kun fik uafgjort i den første kamp. Der er oveni bagende varmt i Nicosia for tiden, hvilket også taler for cyprioterne, og så er APOEL trods alt et internationalt rutineret mandskab, som selv har erfaring fra Champions League. Alt andet lige virker oddset højt på 1X.

APOEL Nicosia taber ikke kampen

UEFA - Champions League-kval., klokken 21:00

Oddset 2,75 er fundet hos Unibet (asian +0,5)



