Brian Laudrups dage som reklamesøjle for bettingfirmaet Unibet kan indenfor overskuelig fremtid være talte.

I dagens udgave af Børsen udtaler justitsminister Morten Bødskov, at billedet bliver mudret og rollerne sammenblandet for seerne, når kendisser det ene øjeblik reklamerer for spiludbydere og det næste optræder som fodboldkommentator på tv.

»Det burde slet ikke være så svært for spilleselskaberne at fravælge folk i reklamer, hvis de også optræder som sportskommentatorer. Min opfordring er faktisk fuldstændig klar: Det skal de holde op med,« citeres Morten Bødskov blandt andet for at sige.

Ifølge justitsministeren er Brian Laudrup, som spiludbyderen Unibet har ansat som såkaldt ambassadør, et 'værktøj til at få pengene lettere op af lommen på folk og få dem til at spille mere'.

Brian Laudrup i Kanal 5's fodboldstudie. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Brian Laudrup i Kanal 5's fodboldstudie. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Morten Bødskov har ifølge Børsen på en konference om ludomani og tv-reklamer udtalt, at der på sigt kommer en regulering af spillemarkedet.

Børsen har forelagt kritikken for Brian Laudrup, der er officiel Unibet-ambassadør. Han har ingen kommentarer. Værd at bemærke er endvidere, at Unibet ikke ser nogen som helst grund til at stoppe samarbejdet.

»Vi har haft et godt samarbejde med Brian siden 2014 og har umiddelbart ingen planer om ændre på det,« siger Kim Olesen, adm. direktør for Kindred Group, der ejer Unibet.

Børsen har også været i kontakt med Discovery Networks' PR-chef Lena Bøggild, der siger, at man ikke ser nogen problemer i Brian Laudrups dobbeltrolle.