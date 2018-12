Med kun to dage til jul, er det ved at være sidste chance, hvis der skal vindes lidt ekstra penge til julegaverne. Dagens spilforslag kommer forbi Camp Nou, hvor der formentlig bydes op til målfest, mens der også kigges nærmere på værdispil i Rostock og Brentford.



Barcelona - Celta Vigo

Barcelona har godt nok holdt modstanderen fra scoring i de seneste tre kampe, men det er nu ikke fordi, at man ikke har givet store chancer væk til modstanderen. Her gælder det Celta Vigo, som er rækkens tredjemest scorende hold, og her skal der være gode chancer for, at gæsterne får scoret. Celta er nemlig stærke på omstillingerne, og derfor står denne kamp fint til dem. De har scoret i samtlige udekampe i denne sæson og scorede da også to gange, da man besøgte Camp Nou i sidste sæson. Fin betaling på, at begge hold får scoret i kampen.

Begge hold scorer i kampen

Spanien Primera Division, klokken 18:30

Odds 1.75 er fundet hos Bwin



Hansa Rostock - Energie Cottbus

Hansa Rostock var heldige med en meget sen udligning mod bundholdet Aalen i en kamp, hvor man spillede ringe og i øvrigt var hæmmet af en bane, der var meget præget af årstiden. Derfor er det også svært at se, at de skal være så store favoritter i dette østtyske opgør. Energie Cottbus skuffede selv ved at tabe til Braunschweig, men de var lidt uheldige med at tabe den kamp og har ikke været helt så dårlige, som de seneste resultater kunne indikere. Cottbus vandt den omvendte kamp klart og skal have fine chancer for mindst ét point hér.

Energie Cottbus taber ikke kampen

Tyskland 3. Liga, klokken 14:00

Odds 2,10 er fundet hos Bet365



Brentford - Bolton

Godt nok har der været problemer uden for banen i Bolton og nok er gæsterne også i dårlig form med 12 kampe i træk uden sejr. Men alligevel er det meget svært ikke at finde værdi mod et Brentford-hold, der har været elendige siden Thomas Frank overtog managerposten. Otte nederlag i blot 10 kampe er det magre udbytte, og selv om man havde bolden meget i Hull, spillede man uden glød og fantasi. Det her er en kamp, hvor Brentford nærmest kun kan skuffe, og hvor de trods alt næppe satser alt ved uafgjort til sidst. Derfor må der være værdi i X2.

Bolton får point i kampen

England Championship, klokken 16:00

Odds 2,70 er fundet hos NordicBet

