Beitar Jerusalem - Hapoel Ra’anana

Beitar Jerusalem startede sæsonen elendigt, men har virkelig fundet formen nu. Syv ad de seneste ni kampe er vundet, og eneste nederlag i perioden var til rækkens nummer to Maccabi Haifa på udebane. De bør kunne videreføre den gode stime, når bundholdet Hapoel Ra’anna kommer på besøg. De er nemlig håbløse på udebane med blot ét point i seks kampe og godt nok var den eneste sejr i denne sæson i den omvendte kamp mod netop Beitar, men det var også på et tidspunkt af sæsonen, hvor Beitar slet ikke var oppe i gear. Prøv 1-tallet.

Beitar Jerusalem vinder kampen

Israel Liga Ha’at, klokken 19:15

Odds 1,44 er fundet hos Bet365



Sektzia Nes Tziona - Maccabi Netanya

Bundholdet Sektzia ligger primært sidst på grund af elendigt forsvar, som da også er rækkens dårligste. Hjemme plejer de dog at spille frisk til med hele fem kampe i træk med mindst tre scoringer, og derfor virker oddset på mange mål ikke helt logisk. Gæsterne er nemlig også relativt målrige målt efter israelske standarder med halvdelen af sæsonens kampe over denne mållinje og de er i hvert fald i målform med otte mål i de to seneste kampe - først i ligaen mod Hapoel Tel Aviv og siden i pokalen mod Tira. Meget fin betaling på mindst tre scoringer.

Over 2,5 mål i kampen

Israel Liga Ha’at, klokken 18:00

Odds 2,10 er fundet hos Bet365



Hapoel Tel Aviv - Ashdod

Normalt er der ikke mange mål i den israelske liga, men denne kamp kan være undtagelsen. Ashdod er rækkens klart mest offensive hold og snitter næsten tre mål i snit per kamp. De indbyrdes opgør plejer også at være målrige - således er de tre seneste opgør gået over denne mållinje. Hapoel Tel Aviv er ikke helt så målrige som Ashdod, men de har alligevel spillet otte af de første 14 kampe med mindst tre mål. Oveni har gæsterne karantæne til den vigtige forsvarer Timothy Awanyi, hvilket også bør tale for mange mål. Oddset er i hvert fald ret interessant.

Over 2,5 mål i kampen

Israel Liga Ha’at, klokken 18:30

Odds 2,30 er fundet hos Betfair Sportsbook

