Unterhaching - Sportfreunde Lotte

Det er godt nok svært at se, hvordan det her skal ende i en målfest. Unterhaching har haft et forfærdeligt forår med sølle syv point i 16 kampe og i de seneste 11 kampe har man blot scoret én gang. Det er med andre ord et hold blottet for selvtillid, der kommer til denne kamp, og eneste trøst er sådan set, at Lotte har været næsten lige så ringe offensivt som Unterhaching med tre scoringer i de seneste otte kampe, og tager vi så med i ligningen, at det er en meget vigtig bundkamp, som ingen af holdene kan tåle at tabe, er oddset hér meget flot.

Under 2,5 mål i kampen

Tyskland 3. Liga, klokken 13:30

Cagliari - Lazio

Med nederlaget til Atalanta mistede Lazio chancen for Champions League, og derfor handler al fokus nu om at vinde Coppa Italia. Finalen i den turnering venter allerede på onsdag, og derfor ventes romerne at komme til denne kamp med et reservespækket hold. Cagliari har godt nok Artur Ionita i karantæne, men er ellers i stærkeste opstilling og er normalt stærke hjemme på Sardinien, hvor man kun har tabt til hold fra top fire i stillingen. Derfor er det svært at se, hvorfor de skal være specielt undertippede mod et forventet halvt reservehold fra Lazio.

Cagliari får point i kampen

Italien Serie A, klokken 18:00

Middelfart - HIK

HIK har ikke mere at spille for i denne sæson, og hvor man godt kan mande sig op hjemme på kunstgræsset i Gentofte, er det formentlig noget sværere, når den står på lange udebaneture som denne til Middelfart. De vandt godt nok tidligere på sæsonen i det tilsvarende møde, men dér havde de også noget at spille for. Middelfart skal vinde, hvis de skal komme til at spille en rolle i toppen af rækken, og de har da også overordnet set været forbedrede siden trænerskiftet. Derfor kunne dette godt ligne en relativt sikker hjemmesejr.

Middelfart vinder med mere end ét mål

Danmark 2. Division op-spil, klokken 14:00

