Accrington Stanley - Barnsley

Oprykkerne Accrington Stanley har været en af de positive overraskelser, og det er umiddelbart et pænt odds på, at de henter point i denne kamp. Accrington spiller offensivt og er faktisk et af de hold i rækken, der producerer flest chancer foran egne fans. Man har blot tabt en enkelt ud af otte hjemmekampe indtil videre, og det er altså ikke tilfældigt, men fordi de præsterer godt. De skulle komme i mere eller mindre stærkeste opstilling, og skal derfor have fine chancer hér. Barnsley har set dårlige ud i deres sidste to udekampe, så gå efter 1X hér.

Accrington Stanley får point i kampen

England League Two, klokken 16:00

Odds 1,85 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



Rumænien - Litauen

Litauen skal vinde denne kamp og score mindst to gange for at bevare en papirstynd chance for at blive oppe i gruppe C. Det sker næppe, for holdet er ikke bedre end de første fire nederlag antyder, og man holder ikke niveau ret mange steder på banen. Rumænien har haft et glimrende landskampsår så langt med sejre over lande som Sverige og Chile, og står med reel mulighed for at rykke op. Det kræver dog sejr hér, og selv om det er et minus, at de bare skal vinde, bør forskellen være så stor, at de også vinder med to mål eller mere.

Rumænien vinder med mere end ét mål

UEFA Nations League, klokken 20:45

Odds 1,98 er fundet hos Bet365 (asian -1,5)



Italien - Portugal

Italien kan gå ud og spille frit i denne kamp, da de er sikre på at undgå nedrykning og derfor kan satse alt på sejr hér. De mangler godt nok Mario Balotelli og Federico Bernardeschi, men kan stadig mønstre et fint hold og de er i hvert fald sikre på massiv opbakning fra et udsolgt San Siro. Portugal kan sikre sejren i gruppen med uafgjort, men selv hvis de skulle tabe, kan blot ét point i den sidste kamp mod Polen være nok for dem. De mangler superstjernen Cristiano Ronaldo, og derfor virker oddset attraktivt på en hjemmesejr til italienerne.

Italien vinder kampen

UEFA Nations League, klokken 20:45

Odds 2,25 er fundet hos Bet365

