Italien - Holland

Kvartfinale ved VM med en for stor favorit. Holland skulle have dommerhjælp for at gå videre mod Japan efter et langt fra overbevisende præstation. Modsat leverede Italien på et flot niveau mod Kina, og eneste nederlag i turneringen var mod Brasilien på et forkert dømt straffespark, så Italien har vist sig som et hold, der er svære at slå. Holland er godt nok forsvarende Europamestre, men de virker ikke til at være på samme niveau denne gang, og det rutinerede italienske mandskab skal have gode chancer for mindst at få forlænget spilletid i denne kamp.

Italien taber ikke kampen

FIFA - VM for kvinder, klokken 15:00

Mauretanien - Angola

Det er en kamp, som begge hold skal ud og vinde, men derfor kan den godt starte stille ud. Det er ulideligt varmt ved kampstart, og derfor vil man næppe se to hold starte voldsomt offensivt ud, men mere satse på det sikre. Mauretanien er godt nok blandt de dårligste hold ved slutrunden overhovedet, og Angola kommer også til at gå hårdt efter sejren, men næppe før temperaturen er faldet en anelse. Det har også været til at se på de hidtidige kampe spillet på samme tidspunkt - de starter meget stille ud. Uafgjort efter første halvleg virker logisk.

Uafgjort efter første halvleg

CAF - African Cup of Nations, klokken 16:30

Benin - Guinea-Bissau

Når temperaturerne falder til mere humane grader ved den sene aftenkamp, har der været overraskende mange mål hidtil, og det billede kan snildt fortsætte i denne kamp. Både for Benin og Guinea-Bissau gælder det, at denne kamp skal vindes, hvis de vil videre, da ingen af dem realistisk set slår Cameroun eller Ghana. Det bør alt andet lige give en åben kamp, og i hvert fald Benin viste stor offensiv styrke ved at score hele to gange mod Ghana i første runde. Godt nok er Guinea-Bissau normalt ikke voldsomt offensive, men det bør blive en målrig kamp.

Over 2,5 mål i kampen

CAF - African Cup of Nations, klokken 22:00

