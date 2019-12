Maccabi Haifa - Hapoel Haifa

Det store lokalopgør i Haifa, hvor værterne virker til at være blevet for store favoritter. Hapoel Haifa har nemlig i den grad det indbyrdes overtag i disse kampe - vi skal tilbage til 2017 for at finde den sidste sejr til Maccabi, og siden da har Hapoel otte gange i træk i alle turneringen hentet mindst uafgjort. De to hold deler i øvrigt hjemmebane, så den fordel er også mindre end i en normal kamp, så selv om formen peger i retning af Maccabi, virker opgøret til at være mere åbent, end det er vurderet til. Spillet her bliver derfor Hapoel Haifa med to mål forud.

Hapoel Haifa taber med maksimalt ét mål

Israel - Liga Ha’at, klokken 19:15

Oddset 1,45 er fundet hos Danske Spil



Bnei Yehuda - Maccabi Tel Aviv

Det er meget svært at se, hvordan denne kamp skal blive en målfest. Maccabi Tel Aviv har været ekstremt stærke defensivt i denne sæson med mageløse ét mål imod i 14 kampe, så trods status af tophold, er hele 11 af holdets kampe endt med maksimalt to mål. Her møder de så et af de mest ufarlige hold i ligaen, som til gengæld er ganske udmærkede defensivt. De snitter blot 1,71 mål per kamp, og fem gange i træk er deres hjemmekampe gået under denne mållinje. Den omvendte kamp i Tel Aviv endte uden mål, og oddset på få mål er meget flot.



Under 2,5 mål i kampen

Israel - Liga Ha’at, klokken 19:15

Oddset 1,90 er fundet hos Bet365



Hapoel Hadera - Hapoel Beer Sheva

Hapoel Beer Sheva startede sæsonen fremragende, men er siden gået i stå. Fem af de seneste syv kampe er tabt, og på udebane er man ikke noget specielt med blot to sejre i de første seks kampe. Hapoel Hadera fik brudt deres dårlige serie med sejren ude over Ashdod, og er forventet igen i denne sæson at kæmpe om at komme med i mesterskabsslutspillet. Hapoel Beer Sheva er det på papiret bedre hold, men de viser det bare ikke for tiden, og så er det svært at retfærdiggøre, at man skal være så store favoritter. Derfor må værdien være på 1X.



Hapoel Hadera får point i kampen

Israel Liga Ha’at, klokken 18:30

Oddset 2,35 er fundet hos Danske Spil



