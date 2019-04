Der er storkamp i Premier League på søndag, når Manchester United får besøg af Chelsea på Old Trafford.

Og her kan være penge at hente i at spille på en sejr til Manchester United.

Sådan lyder analysen fra Nicolai Baldorf i Bettingklubben, hvor han anbefaler spil på United-sejr til odds 1,96 – med pengene tilbage ved uafgjort.

Nicolai Baldorf er helt bevidst om Manchester Uniteds spillemæssige problemer, men han mener, bookmakerne overvurderer Chelsea, som også kæmper med at finde det gode spil.

»Det er oddset, jeg kigger på her. Bookmakerne vurderer Chelsea som et forholdsvis bedre mandskab end Manchester United, og det er jeg sådan set bare uenig i,« siger Baldorf.

»Man skal heller ikke glemme, at Chelsea er elendige på udebane i den her sæson i Premier League. Og de har været elendige over de sidste par måneder.«

»Jeg mener bare, United skal vurderes bedre, end de er gjort af bookmakerne her, så derfor dynes jeg, at United vinder – draw no bet – til 1,96 er et rigtig fint odds,« siger Nicolai Baldorf, der får opbakning til spillet fra Bettingklubben-kollegaen Steffen Dam.

»De (Chelsea, red.) har ikke leveret en eneste god præstation på udebane i Premier League i 2019.«

»De har scoret nul mål i de fem kampe de har spillet på udebane mod hold, der ligger over nedrykningsstregen,« siger Steffen Dam og fortsætter:

»At de så næsten skal være bookmakernes favorit på Old Trafford… Det synes jeg godt nok virker til den friske side.«

Bettingklubbens eksperter har – ud over Manchester United-Chelsea - blandt andet spilforslag med til FCK-OB og Brøndby-Esbjerg.

Du kan høre samtlige seks spiltips i den nyeste udgave af Bettingklubben.