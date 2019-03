Brøndby tager på søndag imod AaB i en superligagyser, der kan blive afgørende for klubberne i jagten på at klemme sig med i slutspillet.

Men trods kampens store betydning er der en rigtig god sandsynlighed for mange mål.

Det mener spileksperten Nicolai Baldorf, som i denne uges udgave af Bettingklubben anbefaler spil på over 2,5 mål i kampen til odds 1,84.

»Jeg er helt vild med det her væddemål. Jeg synes, det er fantastisk,« siger han.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

»Den her kamp står rigtig godt til AaB. Og det gør den, for de har masser af fart oppe foran. Det er noget, som er guf, når man skal over for Brøndbys bagkæde, som stadig er tudse langsom.«

»En som Lucas Andersen bør jo få en kæmpe dag på Brøndby Stadion mod Röcker og Arajuuri (Brøndbys midterforsvar, red.). Det er skræddersyet til ham, at han kan gå ud og levere en stor præstation her.«

»De er ikke så gode til at skabe kampene, AaB, men er der omstillinger og store rum at spille i, så er de giftige, og så kan de sagtens score en eller to gange på Brøndby Stadion,« uddyber Nicolai Baldorf.

Trods trænerskiftet, der nu har gjort Martin Retov til cheftræner, mener Nicolai Baldorf ikke, der er sket noget nævneværdigt positivt med Brøndbys spil – og slet ikke med holdets defensiv, hvilket også taler for at spille på over 2,5 mål.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Jeg har stadig ikke set noget, hvor jeg tænker: 'Nu er Brøndby der'. De var lidt uheldige mod OB (Brøndby tabte 0-2 til OB i sidste runde, red.), synes jeg. På nogle vigtige tidspunkter er det ikke dem, der har skarpheden. Men igen – OB laver stadig to mål, så det vidner stadig om, at de (Brøndby, red.) står dårligt på banen, de giver nogle helt sindssyge rum væk på nogle helt vanvittige tidspunkter, som gør, at det bliver rigtig nemt at skabe chancer mod dem.«

Omvendt har Brøndby stadig en potent offensiv, så Nicolai Baldorf mener, at værterne også har gode muligheder for at komme på scoringstavlen.

»De får Hany Mukhtar tilbage fra karantæne, så vi står en situation, hvor vi måske har Hedlund, Mukhtar og Tibbling (på midtbanen, red.), og det lugter altså af nogle, der kan skabe chancer op mod Wilczek og Nikolai Laursen,« siger han.

I denne uges udgave af Bettingklubben er der ferieafløser på, idet Stefan Lind vikarierer for Steffen Dam. Men der er som altid seks skarpe spilforslag til weekenden.