Olympiakos - Viktoria Plzen

Det første møde i Tjekkiet mellem de to hold blev lidt af en ørkenvandring med masser af dueller og ikke ret mange målchancer. Vi fik da heller ingen mål, og returkampen bør snildt kunne blive noget lignende. Dels er der meget på spil, og dels er der ekstremt varmt i Grækenland i disse dage med omkring 30 grader ved kampstart, hvilket alt andet lige bør kunne tage tempoet ud af kampen. Men selv hvis Olympiakos skulle komme foran, eksploderer kampen næppe, da Plzen så stadig kun er et mål fra at gå videre, så få mål i denne kamp virker oplagt.

Under 2,5 mål i kampen

Champions League-kval., klokken 20:30

APOEL Nicosia - Sutjeska

APOEL måtte slide hårdt i det i Montenegro for at vinde den første kamp og det behøver heller ikke blive nemt i returkampen. Der bør trods alt være for stor forskel på de to hold til, at APOEL ikke vinder kampen, men Sutjeska skal have gode muligheder for et hæderligt resultat. Også på Cypern er varmen ulidelig, og et lavere tempo bør være til fordel for det dårligere hold, og i en lignende kamp sidste år i kvalifikationen, kunne APOEL kun score én gang mod Suduva fra Litauen. Derfor god værdi at hente på dette spil, som dækker 1-0, 2-0, 2-1 og 3-0.

APOEL vinder og under 3,5 mål i kampen

Champions League-kval., klokken 19:00

Basel - PSV

Den nuværende udgave af Basel er langt fra det hold, som spillede med i Champions League. Godt nok tabte de kun med et enkelt mål i den første kamp til PSV, men det var en kamp, som hollænderne dominerede det meste af tiden og burde have vundet større. Det betyder selvfølgelig, at Basel skal frem i denne kamp, og det bør alt andet lige passe PSV perfekt. Hollænderne bød Ajax op til dans i sidste sæson, hvor Basel var milevidt fra at nå Young Boys. Godt nok behøver PSV ikke at vinde denne kamp, men ud fra de nævnte omstændigheder virker oddset fint.

PSV vinder kampen

Champions League-kval, klokken 19:00

