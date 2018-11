Bulgarien - Slovenien

Med det uafgjorte resultat mod Norge er Slovenien nu helt sikkert rykket ned i den laveste Nations League-række, og denne kamp er kun af kosmetisk betydning for dem. Det er den langt fra for bulgarerne. De kan selv afgøre deres skæbne, hvis de vinder kampen med ét mål mere, end Norge eventuelt vinder med på Cypern, så der er i meget høj grad forskel på motivationen hos de to hold. Tager vi med, at Bulgarien oven i er et stærkt hjemmehold og Slovenien er det modsatte på fremmed græs, virker 1-tallet under omstændighederne godt betalt.

Bulgarien vinder kampen

UEFA - Nations League, klokken 20:45

Oddset 1,85 er fundet hos Bet365





Tjekkiet - Slovakiet

Naboopgør med masser på spil. Taberen af dette opgør ryger ud af Nations League B, men da tjekkerne kan nøjes med uafgjort, er Slovakiet tvunget til at komme frem på banen. I forvejen har de set langt bedre ud offensivt end defensivt i turneringen, og derfor kunne det godt ligne, at begge hold får scoret i denne kamp. Tjekkerne leverede en flot præstation, da de vandt ude over Polen, men i de tidligere kampe har de givet relativt mange chancer væk og da også lukket mål ind i de tre første kampe. Flot odds på, at begge mandskaber får scoret.

Begge hold scorer i kampen

UEFA - Nations League, klokken 20:45

Oddset 2,05 er fundet hos Bet365



Tyskland - Holland

Holland har virkelig fundet et godt niveau efter flere års elendighed. Kronen på værket kom med den fuldt fortjente sejr over Frankrig, og med uafgjort i denne kamp har man vundet gruppen og sikret sig en billet til Nations League-slutspillet. Derfor er det svært at se, hvorfor krydset skal stå i så højt et odds. Tyskland leverede godt nok en af sine bedre kampe i sejren over Rusland, men i Nations League er man rykket ud og har derfor som sådan ikke det vilde på spil i denne kamp. Krydset kan begge parter leve med, og til oddset skal det bare prøves.

Kampen ender uafgjort

UEFA - Nations League, klokken 20:45

Oddset 3,80 er fundet hos Danske Spil