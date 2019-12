AGF - Lyngby

Det er svært at se andet end mange mål i denne kamp. AGF er kommet meget offensivt ud til deres seneste hjemmekampe og holdt det høje pres, selv når de er kommet foran og det har givet meget målrige kampe - således har der været 26 mål i de seneste seks hjemmekampe, som alle er endt med mindst tre mål. Dertil kommer karantæne til den vigtige forsvarer Nicklas Backman, hvilket også taler meget for dette spil, selv om Jón Thorsteinsson også er ude. Lyngby er gået over denne mållinje ni af de seneste 12 kampe, så »over«-spillet virker solidt.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 14:00

Odds 1,65



Newcastle - Southampton

Begge hold kommer med selvtillid efter sejr senest, men specielt Southampton har store problemer med at holde modstanderen fra scoring. Man har lukket mål ind i 10 kampe i træk, og kun i den famøse 0-9 kamp mod Leicester gik de modsat selv fra banen uden at få scoret. Newcastle skaber godt nok ikke mange chancer i åbent spil, men de er farlige efter dødbolde og har også noget fart, som har gjort ondt på mange hold. Specielt har det hjulpet, at Jonjo Shelvey er blevet klar igen, og begge hold har da også scoret i de tre seneste kampe på St. James’ Park.

Begge hold scorer i kampen

England Premier League, klokken 15:00

Odds 1,83



Lecce - Genoa

Lecce har endnu ikke vundet hjemme i denne sæson, men formen er opadgående med uafgjort mod topholdet Cagliari og senest en flot sejr over Fiorentina, og derfor er det svært at se, at de skal være undertippede i denne kamp - selv om vicetopscorer Gianluca Lapadula samt Luca Rossettini er i karantæne. Genoa mangler nemlig endnu flere nøglespillere i form af topscorer Cristian Kouame, Lukas Lerager og Cristian Zapata og man er stadig uden sejr under Thiago Motta ligesom man heller ikke har vundet på udebane endnu. Spil 1-tallet.

Lecce vinder kampen

Italien Serie A, klokken 12:30

Odds 2,70

